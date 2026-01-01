پخش زنده
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: وزش باد شدید در ارتفاعات استان موجب کولاک، ریزش سنگ و خطر سقوط بهمن در محورهای کوهستانی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: وزش باد شدید در ارتفاعات استان امروز پنجشنبه موجب تسریع ذوب برف، کولاک، ریزش سنگ و خطر سقوط بهمن در محورهای کوهستانی از جمله کندوان و هراز خواهد شد.
هوشنگ بهزادی افزود: آسمان استان امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود و افزایش دما در بیشتر مناطق استان محسوس خواهد بود.
وی گفت: در ارتفاعات استان نیز وزش باد پیشبینی میشود که در برخی ساعات میتواند نسبتا شدید باشد.
مدیرکل هواشناسی مازندران افزود: براساس هشدار جوی سطح زرد هواشناسی و با استقرار کمفشار سطح زمین و شکلگیری جریانات جنوبی، تا اواخر وقت امروز شاهد وزش باد شدید در ارتفاعات استان خواهیم بود.
بهزادی گفت: تسریع در ذوب برف، کولاک برف در مناطق کوهستانی، آسیب به سازههای کممقاوم و سستبنیان، احتمال ریزش سنگ و خطر سقوط بهمن بهویژه در محورهای کندوان و هراز از پیامدهای این سامانه جوی است.
وی افزود: عصر فردا سامانه بارشی دیگری آسمان مازندران را تحت تأثیر قرار میدهد و رگبار باران، بارش برف و کاهش دما در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: براساس هشدار سطح زرد، بر احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و گردشگری، محکم کردن سازههای کممقاوم و انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.