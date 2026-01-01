پخش زنده
استاندار اردبیل با اشاره به اقدامهای صورت گرفته در یک سال گذشته، برقراری عدالت آموزشی از طریق توسعه فضاهای آموزشی و کیفیتبخشی به محتواهای درسی با تمرکز بر مهارتآموزی را جزو اولویتهای دولت چهاردهم در حوزه آموزش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در آیین تجلیل از رتبههای برتر استان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در مصلای اردبیل اظهار کرد: یکی از موضوعهایی که در دولت چهاردهم جزو اولویتها است و رییس جمهور نیز به جد دنبال میکند، عدالت در توسعه فضاهای آموزشی در قالب نهضت مدرسهسازی است.
وی با اشاره به برگزاری منظم نشستهای کارگروه عدالت آموزشی هر دوهفته یکبار افزود: وضعیت استان اردبیل از نظر سرانه آموزشی ۴.۲ مترمربع بوده و نسبت به میانگین کشوری با ۵.۲ مترمربع کمتر است که باید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به ۶.۱ مترمربع برسد و در همین راستا تفاهمنامهای با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای ساخت سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس بسته شده است.
استاندار اردبیل بیان کرد: برای احداث سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس مورد اشاره، ۴۶۰ قطعه زمین در نقاط مختلف استان با کمک مجموعههای مربوطه تعیین شده است؛ کارها طبق برنامه پیش میرود و همت دولت این است تا پایان برنامه هفتم به میانگین تعیین شده از نظر سرانه فضاهای آموزشی برسیم.
امامی یگانه اضافه کرد: سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلاس درس به طور میانگین در پنج سال گذشته به آموزش و پرورش استان اردبیل تحویل داده میشد که این آمار امسال در دولت چهاردهم به ۶۵۰ کلاس درس رسیده است.
وی به احداث یک هزار و ۱۳۵ کلاس درس در نقاط مختلف استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ کلاس درس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش شد و ۲۵۰ کلاس درس دیگر نیز قرار است تا پایان سال تحویل داده شود.
استاندار اردبیل همچنین به برچیده شدن ۵۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر در استان اردبیل اشاره داشت و عنوان کرد: خیرین و برخی بانکها هم از محل مسئولیت اجتماعی به این امر ورود کردند و برای احداث ۵۶ کلاس درس از این محل توافق شد .
امامی یگانه ضمن قدردانی از مجمع خیرین مدرسهساز، تاثیر فوقالعاده فضاهای آموزشی در فرایند یادگیری دانشآموزان بر اساس پژوهشهای گوناگون را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۱۳ کلاس درس هم در حال حاضر خیرین در دست احداث دارند.
وی افزود: ۱۷ هزار میلیارد ریال نیز در جریان سفر رییس جمهور به اردبیل برای خرید تجهیزات، هوشمندسازی، بازسازی و نوسازی مدارس در نظر گرفته شد که به تدریج در حال جذب و تخصیص است.
استاندار اردبیل اظهار کرد: دولت چهاردهم در بحث کیفیتبخشی به محتواهای آموزشی نیز توجه به همه مدارس به ویژه مدارس واقع در نقاط کمبرخوردار را در دستور کار قرار داده و ۳۰ میلیارد ریال برای خرید کتابهای کمک آموزشی و برگزاری کلاسهای جبرانی و فوقالعاده در نظر گرفته است تا در حق دانشآموزان این مناطق اجحاف نشود.
امامی یگانه با اشاره به محدود شدن جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان و ضرورت آموزشهای ضمن خدمت معلمان، اضافه کرد: باید مهارت جایگزین معلومات شود و هرچند توجه به مهارتآموزی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش بوده و بازطراحی دروس متوسطه در حال انجام است، اما انتظار میرود جدیتر پیگیری شود.
وی از اشتغالزایی و تولید به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری و نیاز کشور نام برد و تصریح کرد: درس کارآفرینی و تولید جزو دروسی است که تاثیری در معدل ندارد و معلمان، دانشآموزان و اولیا نیز رغبت و توجهی به آن ندارند؛ این در حالی است که در جریان بازدید از کارخانهها مشاهده میشود که با وجود نیاز به نیروی کار ماهر، متقاضی نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این آیین با تبریک موفقیت دانشآموزان به اولیا و مربیان گفت: مجموع شرکتکنندگان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ از استان هشت هزار و ۵۶۴ نفر بود و یک هزار و ۲۰۰ نفر آنها که ۱۴ درصد شرکتکنندگان را شامل میشوند، قبول شدند.
سید اردشیر رشیدی آلهاشم افزود: امسال هشت هزار و ۷۵۱ نفر در آزمون کنکور شرکت کردند و یک هزار و ۵۷۵ نفر آنها در دانشگاههای دولتی روزانه قبول شدند که ۱۸ درصد شرکتکنندگان را شامل میشوند و امیدواریم با این نتایج شاهد ارتقای رتبه استان اردبیل باشیم.
وی بیان کرد: سال گذشته ۲۱۰ نفر از پذیرفتهشدگان مربوط به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بود که این آمار امسال به ۳۶۸ نفر رسید؛ همچنین پذیرفتهشدگان گروههای آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی دانشگاه فرهنگیان سال گذشته ۳۹۶ نفر بود که در کنکور سراسری امسال به ۵۳۶ نفر افزایش یافت که ۵۰ نفر آنها رتبه زیر یک هزار داشتند.
جمعی از رتبههای برتر زیر یک هزار کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در ادامه این آیین با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.