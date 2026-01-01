امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ایران و فرصت‌های تجاری آفریقا

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۱۶:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

تجارت هوشمندانه؛ کلید جهش صادرات غیرنفتی ایران

تاب‌آوری تجارت غیرنفتی کشور در شرایط اسنپ‌بک

تراز مثبت تجارت ایران

افزایش تجارت غیرنفتی ایران در هشت ماهه امسال

افزایش ۸۵ درصدی تجارت با آفریقا

برگزاری هفتمین کمیسیون ایران و کنیا

افزایش تجارت ایران و آفریقا

برچسب ها: فرصت های تجاری ، ایران و آفریقا ، تجارت بین الملل ، تجارت غیرنفتی
 