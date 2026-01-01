

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، جشن سالروز میلاد حضرت علی (ع) ۱۱ تا ۱۳ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

حجج الاسلام والسملین احمد حسین شریفی، محمد شریفیان و عبدالحسن مهبودی سخنران این مراسم هستند .

همچنین حاج مهدی سلحشور و حاج مهدی ترکاشوند به مولودی خوانی می‌پردازند .

دیگر برنامه‌های این مراسم مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع)، محفل انس با قرآن و توزیع نقل و شیرینی است.

مراسم جشم میلاد حضرت علی (ع) در دیگر بقاع متبرکه استان فارس هم برگزار می‌شود.

سیزدهم رجب سالروز ولادت حضرت علی (ع) است.