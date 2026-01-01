به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۱۲ دی در مساجد همه شهر‌ها و روستا‌های استان با حضور مردم مومن استان برگزار خواهد شد.

همچنین نماز جمعه فردا در رشت مرکز گیلان به امامت آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، اقامه خواهد شد.