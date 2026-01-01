به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی در آیین آموزش معارف جنگ ویژه روحانیون حوزه علمیه قم با تشریح دلایل پیوستن بدنه ارتش به انقلاب اسلامی، سیر افزایشی تهدیدها پس از پیروزی انقلاب و وضع ناامن کردستان در سال ۱۳۵۸، اقدامات سرنوشت‌ساز شهید علی صیاد شیرازی را در امنیت‌بخشی به این منطقه تشریح کرد.

جانشین هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی با بیان اینکه کارکنان ارتش از فرزندان همین ملت و پایبند به مذهب تشیع و مرجعیت دینی بودند، گفت: تبعیت از مراجع تقلید، عامل اصلی پیوستن بدنه ارتش به انقلاب اسلامی شد؛ موضوعی که حتی رژیم پهلوی نیز به آن اذعان داشت.

امیر سرتیپ سید حسام هاشمی با اشاره به شرایط پس از پیروزی انقلاب و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، افزود: از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ منحنی تهدیدات علیه نظام اسلامی همواره روندی صعودی داشته و دشمن با روش‌های مختلف به دنبال تضعیف و براندازی بوده است؛ ازاین‌رو، تقویت همه‌جانبه کشور یک ضرورت دائمی محسوب می‌شود.

جانشین هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در ادامه با تشریح ناامنی‌های کردستان در پایان سال ۱۳۵۸ اظهار داشت: بنا به اذعان رئیس‌جمهور و فرمانده وقت کل قوا، دولت جمهوری اسلامی در آن مقطع هیچ حاکمیتی بر کردستان نداشت، ورود و خروج استان در کنترل گروهک‌های ضدانقلاب بود، سپاه پاسداران از منطقه خارج شده و یگان‌های ارتش در پادگان‌ها در محاصره کامل قرار داشتند.

امیر سرتیپ سید حسام هاشمی افزود: در چنین شرایطی، شهید علی صیاد شیرازی با درجه سرگردی و با مأموریت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور وقت، به‌عنوان نماینده وی عازم سنندج شد و با پشتیبانی شهید فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، طرح بستن مرزها و هم‌افزایی ارتش و سپاه را عملیاتی کرد.

جانشین هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی تأکید کرد: این اقدامات جهادی و مسئولانه، در شرایط نبود حاکمیت دولت، موجب تغییر معادلات میدانی شد و شهید علی صیاد شیرازی به‌عنوان ناجی کردستان نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت حاکمیت و برقراری امنیت در این استان ایفا کرد.