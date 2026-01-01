مجموعه‌ متنوع ویژه‌برنامه‌ها، مستند‌ها و آیتم‌های مناسبتی، از حضور پررنگ شبکه‌های سیما در ۱۳ دی و رجب، روز عشق و حماسه خبر می‌دهد.

فهرست برنامه‌های رسانه ملی در روز عشق و حماسه؛ ۱۳ دی و رجب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سیما و سیاست‌های ابلاغ‌شده، شبکه‌ها به پیشواز دو مناسبت مهم و همزمان میلاد حضرت مولی‌الموحدین علی (ع) و سالروز شهادت سردار دل‌ها می‌روند.

در روز پدر و مراسم معنوی اعتکاف، شبکه‌های سیما با بازنمایی این مراسم که با نشاط همراه خواهد بود، تصویری از قدرت معنوی جوانان و نوجوانان ایران اسلامی را به تصویر خواهند کشید.

برنامه «سایه‌سار» روز شنبه به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) از ساعت ۹ تا ۱۱ به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می‌شود. این برنامه با برقراری ارتباط تصویری زنده از ۳۲ نقطه کشور، پویش «به نیت حاج‌قاسم» و آیین درختکاری را همزمان در نقاط مختلف ایران به تصویر می‌کشد.

برنامه سایه‌سار به تهیه‌کنندگی سید حمیدرضا رضایی با رویکردی فرهنگی و مناسبتی، جلوه‌هایی از این اقدام نمادین را در قاب رسانه‌ملی نمایش می‌دهد.

برنامه «سیمای خانواده» نیز در روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) با حضور عروس و دامادها، اجرای خوانندگان مختلف و آیتم‌های شاد و خانوادگی، حال‌وهوایی عیدانه و مناسبتی را برای مخاطبان شبکه یک فراهم می‌کند.

همچنین برنامه «امشب» شبکه یک سیما به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، در دو بخش روی آنتن می‌رود. این برنامه در بخش اول از ساعت ۲۰ تا ۲۱ و در بخش دوم از ساعت ۲۳ تا ۱:۳۰ بامداد پخش می‌شود.

همزمان با فرارسیدن سیزدهم رجب، میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، شبکه دو سیما ویژه‌برنامه «از مامان بگو» با نگاهی متفاوت و قدردانانه، امروز و فردا ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه دو می‌رود و گزیده‌ای از آن نیز شنبه ۱۳ دی‌ماه پخش خواهد شد. این برنامه در ادای دینی صادقانه، به سراغ پدرانی می‌رود که روزی مهمان این برنامه بوده‌اند؛ مردانی موفق که از جایگاه فرزند، با احترام و فروتنی، از فداکاری‌ها و نقش تعیین‌کننده مادران‌شان در مسیر زندگی و موفقیت سخن گفتند و امروز، خود در قاب تکریم قرار می‌گیرند.

«عصر خانواده» شبکه دو نیز با ویژه‌برنامه‌ای متناسب با روز پدر، شنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۱۸ با اجرای محسن آزادی، فاطمه‌سادات متولیان و نیلوفر شاهرخی، روی آنتن می‌رود. این برنامه با آیتم‌ها و مهمانان ویژه، به بازخوانی جایگاه پدر در خانواده ایرانی می‌پردازد؛ پدری که در سکوت، تکیه‌گاه است و در عمل، مسیرساز. تهیه‌کنندگی این برنامه را علی‌اکبر کریمی و کارگردانی آن را رضا داستانی برعهده دارند.

برنامه «نقل و نقل» نیز با رویکردی متناسب با این مناسبت، شنبه ۱۳ دی حوالی ساعت ۲۳، یکشنبه ۱۴ دی ۲۳:۳۰ و دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۲۳ به صورت گزیده روانه آنتن شبکه دو می‌شود.

این برنامه با اجرای حامد عسکری و میزبانی از مهمانانی ویژه، فضایی گفت‌وگومحور، صمیمی و اندیشه‌محور را برای بزرگداشت مقام پدر و بازخوانی الگو‌های پدرانه در فرهنگ ایرانی‌_اسلامی فراهم می‌کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدحسام مدنی، سردبیری و کارگردانی علیرضا کاردان‌امین و با اجرای حامد عسکری است.

همچنین «صبحانه ایرانی» نیز با حال‌وهوایی متناسب با این مناسبت، در کنداکتور شبکه دو قرار گرفته است.

پخش مستند‌های ویژه روز پدر، فیلم‌های سینمایی، کلیپ‌ها و نماهنگ‌های مناسبتی نیز بخش دیگری از تدارک شبکه دو برای بزرگداشت این روز است.

شبکه دو همزمان با فرارسیدن سیزدهم دی‌ماه، سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» با ۱۰ روایت برگرفته از خاطرات یاران شهید حاج قاسم، چهره‌ای نزدیک و ملموس از مکتب ایشان را به تصویر می‌کشد؛ قصه‌هایی کوتاه از رفاقت، ایمان، مسئولیت و بصیرت که هر روز ساعت ۱۷:۴۰ پخش می‌شود.

در ادامه این نگاه نسل‌محور، برنامه «کوه‌پایه» نیز با ساختاری متفاوت و بدون مجری، بستری برای گفت‌وگوی بی‌واسطه نوجوانان با چهره‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است؛ گفت‌وگویی که در آن، حاج قاسم نه به‌عنوان اسطوره‌ای دور، بلکه الگویی قابل فهم و زیست‌پذیر بازشناسی می‌شود.

«کوه‌پایه» شنبه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ روی آنتن شبکه دو می‌رود.

برنامه «نوسان» نیز در همراهی با این مناسبت، با پخش مستندی ویژه به سالروز شهادت سردار دل‌ها می‌پردازد. این برنامه که شنبه تا چهارشنبه پس از خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه دو می‌رود، در روز ۱۳ دی‌ماه با تمرکز بر ابعاد شخصیتی و مکتب مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، همراهی ویژه‌ای با این رویداد ملی خواهد داشت.

برنامه‌های «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده»، «نقل و نقل»، «از مامان بگو» و «پاورقی» نیز با رویکردی متناسب با این مناسبت ملی و فرهنگی، به مرور ابعاد مختلف مکتب مقاومت و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی خواهند پرداخت.

ویژه‌برنامه «سه به بعد» با حال و هوای روز میلاد حضرت علی (ع) در روز‌های جمعه ساعت ۱۴ و شنبه ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه سه می‌رود.

برنامه «محفل ستاره‌ها» نیز جمعه و شنبه ۱۲ و ۱۳ دی‌ماه حوالی ساعت ۲۱:۳۰ پخش می‌شود.

همچنین برنامه «سلام صبح‌بخیر» نیز منعطف با این مناسبت پنجشنبه و جمعه ساعت ۸ و شنبه ساعت ۱۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین مستند تحلیلی «آخرین میدان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن فارسی، چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

مستند «آخرین میدان» با نگاهی تحلیلی به نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تحولات غرب آسیا، وقایع منطقه را از دهه ۹۰ میلادی تا زمان شهادت ایشان بررسی می‌کند و با تمرکز بر روابط علت‌و‌معلولی، به ریشه‌های شکل‌گیری جریان‌های تکفیری، از جمله داعش، می‌پردازد؛ روندی که از تحولات افغانستان و عراق آغاز شده و تا سیاست‌های آمریکا در منطقه امتداد یافته است.

«آمرلی» که یک برنامه نمایشی است در روز جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه چهار می‌رود. این برنامه نمایشی داستانی درباره جنگ، دفاع و مقاومت و به‌ویژه حضور زنان در کار دفاع از کشور در مقابل دشمن دست‌پرورده آمریکا، یعنی داعش است.

برنامه‌های «خوش‌نمک»، «ماندنی‌ها»، «برمودا» و «چهل‌تیکه» شبکه نسیم نیز به‌مناسبت روز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر روی آنتن می‌رود. «خوش‌نمک» جمعه و شنبه، «ماندنی‌ها» و «برمودا» شنبه و «چهل‌تیکه» جمعه پخش می‌شوند.

شبکه قرآن و معارف سیما با ویژه‌برنامه‌های زنده «آرمان»، «شبستان»، «حالت پرواز»، «قرارگاه»، «شب‌های تلاوت» و «قرارگاه اندیشه» به‌مناسبت میلاد امام علی (ع) و ایام اعتکاف همراه بینندگان قرآنی است.

همچنین در ۱۳ دی مصادف با ۱۳ رجب، برنامه «شبستان» به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش می‌شود.

برنامه زنده «قرارگاه» نیز ساعت ۲۱ از شبکه قرآن پخش می‌شود. این برنامه پلی است میان مفاهیم عمیق دینی و مسائل روز جامعه. «شب‌های تلاوت» هم در همان شب، ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه در ولادت امیرالمؤمنین (ع) مجموعه‌ای از زیباترین تلاوت‌های جهان اسلام را تقدیم عاشقان اهل‌بیت خواهد کرد.

به‌مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، شبکه نمایش در روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی مجموعه‌ای ویژه از فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را برای مخاطبان تدارک دیده است.

به‌مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی مجموعه مستند «لشکر سلیمان» هر روز ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می‌شود.

همچنین مستند بلند «ثمر» (همکار خدا) امروز ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

در شبکه کودک، پویانمایی «ماجرا‌های نوید» با موضوع خانواده ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

مجموعه نمایشی کوتاه «۱۳ سالگی» در قالب داستانی ۱۷ دقیقه‌ای و طی چهار روز از شبکه امید پخش می‌شود و برشی از دوران نوجوانی شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دهه ۴۰ ایران را روایت می‌کند.

همچنین برنامه نمایشی «نگین سلیمانی» به مدت ۱۲ دقیقه، به توسل یک سرباز مدافع حرم به انگشتر حاج‌قاسم در واپسین لحظات عملیات می‌پردازد و «نیمه‌شب بغداد» نیز در قالب نمایشی ۱۵ دقیقه‌ای، روایتی از شهادت یکی از همراهان سردار در شب ترور ایشان را به تصویر می‌کشد.

برنامه‌های ترکیبی و میان‌برنامه‌ای شبکه امید نیز با محوریت این مناسبت‌ها روی آنتن می‌روند که ازجمله آنها می‌توان به «ایران سرود» با اجرای گروه‌های سرود نوجوان، «روایت سلیمانی» با تکنیک موشن‌گرافی و کلام شهید آوینی، «یاقوت» در قالب شعرخوانی، «قصه قاسم»، «اول بسم‌الله»، «مثل خودش»، «یک تکه از ماه» همچنین پخش کلیپ‌ها و نماهنگ‌های مرتبط با حاج‌قاسم سلیمانی اشاره کرد.

برنامه‌های «مادر کودک» و «ضربان» نیز منعطف با این روز روی آنتن شبکه سلامت می‌رود و جمعه ۱۲ دی از ساعت ۷ برنامه «پدرانه» ویژه ولادت و روز پدر از شبکه سلامت پخش می‌شود.

برنامه «پنجره باز» نیز روز شنبه ۱۳ دی همزمان با شهادت حاج‌قاسم، با حضور اساتید علوم پزشکی کرمان سر مزار سردار سلیمانی روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران به‌مناسبت فرارسیدن میلاد با‌سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، با هدف ترویج معنویت، شادی و پاسداشت ارزش‌های خانوادگی، برنامه‌های متنوعی را روانه آنتن می‌کند.

برنامه «در شهر» به پوشش مراسم و جشن‌های میلاد حضرت علی (ع) و مراسم اعتکاف در دانشگاه‌ها و مساجد استان تهران اختصاص خواهد یافت.

برنامه «تهران ۲۰» نیز ضمن گرامیداشت این مناسبت، درباره تمهیدات و برنامه‌های مراسم اعتکاف گفت‌و‌گو کرده و خانواده‌ها و نسل جوان را به حضور در این مراسم معنوی تشویق می‌کند.

همچنین برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با حضور مجریان، پخش نماهنگ و دعوت از خواننده و کارشناس دینی همراه خواهد بود.

«بچه‌ها بیایید تماشا» نیز با نمایش انیمیشن‌ها و کلیپ‌های شاد، فضایی مفرح برای کودکان ایجاد می‌کند.

«طهرانشاط» هم با اجرای یک جنگ شاد و بانشاط، میزبان مهمانان فرهنگی - هنری بوده و با موسیقی‌های متنوع به استقبال این مناسبت می‌رود.

برنامه‌های «سلام تهران» و «تهران ۲۰» نیز ویژه برنامه‌های خود را دارند.