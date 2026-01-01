پخش زنده
مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران در بازدید میدانی از خطوط تولید مجتمع فولاد آلیاژی ایران، خاصترین خطوط تولید خاورمیانه را تشریح کرد و از تولید ۴۷۰ گرید فولادی و اجرای طرحهای نیروگاهی خبر داد.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران با تأکید بر تعهد حرفهای شرکت در حفظ فناوریهای خاص و دانش فنی، خطوط تولید این مجموعه را خاصترین در خاورمیانه توصیف کرد و افزود: از ابتدا با رویکرد زنجیرهمحور طراحی شدهایم و تکمیل مراحل از ذوب تا نورد سنگین و سبک، عملیات تکمیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را بدون وابستگی به زیرساختهای پایدار انرژی و مواد اولیه پیگیری میکنیم.
محسن مصطفی پور از پیشرفت طرح های توسعهای خبر داد و گفت: نیروگاه خورشیدی با مجوزهای لازم وارد مرحله اجرایی شده و پیگیری نیروگاه سیکل ترکیبی برای تضمین پایداری انرژی خطوط تولید ادامه دارد.
مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران در بازدید از واحد فولادسازی و نورد، به فعالیت سه کوره قوس الکتریکی ۴۰ تنی با تجهیزات پیشرفته و خطوط ریختهگری مداوم خاص اشاره کرد که امکان تولید فولادهای تمیز و باکیفیت بالا را فراهم میکند.
محسن مصطفی پور افزود: این مجموعه قادر به تولید حدود ۴۷۰ گرید فولادی است که سالانه بیش از ۱۶۰ گرید متناسب با نیاز مشتریان و بیش از ۴ هزار سایز و ترکیب محصول نهایی را عرضه میکند.
مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران، خطوط نورد سنگین و سبک را طوری طراحیشده توصیف کرد که مشخصات محصول نهایی مشتری از ابتدای فولادسازی لحاظ شود.
محسن مصطفی پور در پایان به تولید فولادهای آلیاژی خاص برای نخستینبار در کشور اشاره کرد که حاصل دانش فنی متخصصان است و در صنایع حساس، ماشینسازی و کاربردهای پیشرفته به کار میرود.