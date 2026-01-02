پخش زنده
در شب میلاد امیر المومنین امام علی (ع) صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) غرق در شادی و سرور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، صحن و سرای حرمهای مطهر شاهچراغ (ع) چراغانی شده و مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت در شب میلاد اسوه تقوی و پرهیزکاری، امام علی (ع) به سخنرانی و مولودی خوانی میپردازند.
همچنین این آستان ملکوتی میزبان زائران، مجاوران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است که برای عرض تبریک ولادت مولود کعبه به این مکان ملکوتی آمده اند.
مراسم جشن میلاد نخستین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت از ساعتی دیگر در بارگاه ملکوتی امین ولایت، حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) آغاز می شود .
سخنرانی مذهبی، مداحی، منقبت خوانی، محفل انس با قرآن، برگزاری سفره صلوات و مولودی خوانی از برنامههای شب میلاد نخستین امام شیعیان در حرم مطهر شاهچراغ (ع) است.