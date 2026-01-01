پخش زنده
معاون اقتصادی استانداری ایلام؛ علاوه بر برنامهریزی برای عرضه مستقیم ۱۷ قلم کالای اساسی برای کاهش قیمتها، خواستار حذف واسطهها از زنجیره تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مظفر میرزاد، امروز در نشست تنظیم بازار استان با اشاره به اهمیت تأمین معیشت اقشار متوسط و کمدرآمد اظهار کرد: هفده قلم کالای اساسی شامل: برنج، روغن، شکر، تخممرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات، لبنیات، گوجهفرنگی، سیبزمینی، پیاز، چای و نان و ...، بخش عمدهای از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهند.
وی افزود: کشور بهسمت تمرکز بر این اقلام در سیاستگذاریهای معیشتی حرکت میکند و استانها نیز بهدنبال اجرای برنامههایی برای بهبود دسترسی مردم به این کالاها هستند.
معاون اقتصادی استانداری ایلام تشریح کرد: در بررسیهای انجامشده از سوی وزارت کشور مشخص شد که در بسیاری از این اقلام، قیمت نهایی برای مصرفکننده تا بیش از ۲ برابر قیمت تولید افزایش یافته است.
وی افزود: این اختلاف قیمت ناشی از وجود واسطهها و دلالانی است که در زنجیره تأمین نقش دارند و باعث افزایش غیرمنطقی قیمتها میشوند.
میرزاد تصریح کرد: اگر واقعاً میخواهیم در این شرایط سخت اقتصادی به مردم کمک کنیم، باید بهسمت عرضه مستقیم این کالاها حرکت کنیم.
وی افزود: حذف دلالان و واسطهها یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمتها و افزایش دسترسی مردم به کالاهای اساسی است.
میرزاد گفت: در وزارت کشور، بررسیهای علمی دقیقی روی این ۱۷ قلم کالا انجام شده و نتایج آن نشان میدهد که در برخی اقلام، قیمتها بهصورت غیرمنطقی افزایش یافتهاست.
وی اضافه کرد: برای تحقق عرضه مستقیم، باید از ظرفیت دستگاههای مختلف استفاده کنیم؛ برخی دستگاهها باید مکان مناسب برای عرضه فراهم کنند و برخی دیگر باید مسئولیت خرید مستقیم از تولیدکنندگان را بر عهده بگیرند.
این مقام مسئول ادامه داد: انتظار ما از دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و تعاون روستایی این است که در این مسیر نقش فعالتری ایفا کنند و با برنامهریزی دقیق، زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند.
میرزاد توضیح داد: ۱۴۰ تن برنج تا روز دوشنبه باید از سوی دستگاههای اجرایی مربوط به بازار استان توزیع شود و شهرداری ایلام نیز باید ۳ مکان مجزا در سطح شهر ایلام را برای عرضه مستقیم و بیواسطه کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار استان معرفی و مشخص کند تا بتوانیم کالاهای اساسی را با قیمت پایینتر به دست مردم برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام افزود: مصوبه ایجاد ۱۰ روستا بازار در استان باید به سرعت به مرحله اجرا برسد و تعاون روستایی باید هر چه سریعتر اهتمام لازم در این زمینه را داشته باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر تأمین روغن مورد نیاز مردم در بازار مهمتر از بقیه اقلام است درحالیکه فقط در فروشگاههای بزرگ، روغن وجود دارد؛ اما در سوپرمارکتهای محلات کمبود است که باید با کمک اصناف، این مشکل حل شود.