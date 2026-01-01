به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، محسن نجات، فرماندار زاوه، با اشاره به پیشی گرفتن از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اعلام کرد که زاوه تاکنون به ۳۰۰ درصد هدف تعیین‌شده برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر دست یافته است.

در رویداد انرژینو، شهرستان زاوه در میان ۳۴ شهرستان استان خراسان رضوی به عنوان شهرستان برتر در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انتخاب شد.

فرماندار زاوه اعلام کرد: هدف تعیین‌شده برای شهرستان تا سال ۱۴۰۴ معادل ۲و ۵۱ صدم مگاوات بود که تاکنون ۸و ۱۷ صدم مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه برق متصل شده است.

وی افزود: این دستاورد پس از ۹ ماه تلاش مستمر و با ۳۰۰ درصد تحقق هدف محقق شده است.

محسن نجات گفت: هم‌اکنون بیش از ۸ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در این شهرستان درحال ساخت است و بیش از ۱۰ مگاوات نیز در مرحله اقدام و فرآیند‌های اداری قرار دارد که نشان‌دهنده استقبال گسترده سرمایه‌گذاران است

فرماندار زاوه با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یک ضرورت ملی خواند و افزود: این موفقیت حاصل هم‌افزایی مدیریت شهرستان، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های محلی است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت در حوزه امنیت انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست و رونق اقتصادی استان خراسان رضوی انجام شده است.