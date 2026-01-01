پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر عزم جدی دولت برای تحقق عدالت آموزشی، گفت: با مجموعه اقداماتی که در قالب نهضت «توسعه عدالت آموزشی» در حال اجراست، اجازه نخواهیم داد هیچ دانشآموزی به دلیل فقر، کمبود امکانات یا موانع فرهنگی از حق آموزش محروم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا کاظمی در حاشیه نشست مشترک با رؤسای ادارات آموزش و پرورش استانها، در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد محوری وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، اظهار کرد: نهضت «توسعه عدالت آموزشی» یک شعار یا برنامه کوتاهمدت نیست، بلکه یک مسیر راهبردی برای تضمین حق آموزش برابر برای همه کودکان و نوجوانان کشور است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش خود را متعهد به پوشش حداکثری دانشآموزان میداند، افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران ما در سراسر کشور، این اطمینان را میدهیم که هیچ دانشآموزی صرفاً به دلیل مشکلات مالی، کمبود امکانات آموزشی، فاصله جغرافیایی یا برخی موانع فرهنگی از تحصیل باز نماند.
تحلیل دقیق آمار ترک تحصیل؛ نه بزرگنمایی، نه سادهسازی
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره آمار ترک تحصیل دانشآموزان، با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق دادهها، تصریح کرد: هر آماری که از بازماندگی از تحصیل ارائه میشود، باید با دقت و تفکیک بررسی شود. بخشی از دانشآموزانی که در کلاسهای رسمی حضور ندارند، در واقع مهاجرت کردهاند یا در پیشدبستانیها و مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و این موضوع لزوماً به معنای ترک تحصیل یا بازماندگی نیست.
کاظمی ادامه داد: با این حال، شناسایی و بازگرداندن دانشآموزان واقعیِ بازمانده از تحصیل یکی از اولویتهای جدی ماست و در همین راستا، سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانشآموز بازمانده به ویژه در مقطع ابتدایی، مجدداً جذب مدارس شدند.
عدالت آموزشی فقط «ساختمان مدرسه» نیست
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی مفهومی چندبعدی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در فضای رسانهای، عدالت آموزشی اغلب فقط به کمبود فضاهای آموزشی تقلیل داده میشود، در حالی که این نهضت بر شش محور اصلی استوار است که فضا تنها یکی از آنهاست.
وزیر آموزش و پرورش افزود: هدف نهایی این برنامه، رفع نابرابریها و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان کشور، صرفنظر از محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا شرایط اجتماعی آنان است.
برنامهریزی برای رفع بخش عمده کمبودهای فضا تا مهر ۱۴۰۵
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضاهای آموزشی گفت: گام نخست این نهضت در حوزه فضاهای آموزشی برداشته شده و گام دوم نیز هفته گذشته با حضور رئیسجمهور آغاز شد. هدفگذاری ما این است که تا مهرماه ۱۴۰۵، بخش عمدهای از مشکلات باقیمانده در حوزه فضاهای آموزشی در کشور برطرف شود.
وی اضافه کرد: توسعه فضاهای آموزشی بهصورت هدفمند و بر اساس نیازسنجی دقیق مناطق انجام میشود تا منابع به شکل عادلانه و اثربخش توزیع شود.
عدالت در کیفیت آموزش؛ اولویت خط مقدم تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً به معنای دسترسی فیزیکی به مدرسه نیست، اظهار کرد: عدالت در کیفیت آموزشی به این معناست که همه دانشآموزان، نصیب برابر و عادلانهای از آموزش باکیفیت داشته باشند.
کاظمی ادامه داد: با افزایش ضریب پوشش آموزشی، هدفگذاری دقیق و تمرکز بر ارتقای کیفیت تدریس در کلاسهای درس، تلاش میکنیم سطح آموزش در خط مقدم نظام تعلیم و تربیت به شکل ملموسی ارتقا یابد.
شتاب در هوشمندسازی و تجهیز کلاسهای درس
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس گفت: استانداردهای تجهیز کلاس درس در سال گذشته تدوین و الگوی توزیع تجهیزات نیز آماده شده است. این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد تا فرآیند هوشمندسازی مدارس و ارتقای تجهیزات آموزشی با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت فعالیتهای پرورشی، فرهنگی و هویتی دانشآموزان، تأکید کرد: در کنار آموزش، تربیت و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان برای ما اهمیت ویژهای دارد.
کاظمی افزود: در همین راستا، بسته «ایرانمان» با شعارهایی نظیر «به مدرسه برمیگردیم» و «هر دانشآموز یک نقش و یک تشکل» طراحی و اجرا شده است تا بخشی از خلأ فعالیتهای جمعی و گروهی که در سالهای اخیر و بهویژه تحت تأثیر فضای مجازی ایجاد شده، جبران شود.
به گفته وی، تاکنون حدود ۳۰ هزار مدرسه در سراسر کشور این بسته را دریافت کرده و اجرای برنامههای مرتبط با آن را آغاز کردهاند.
ایجاد ۲۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس کشور
وزیر آموزش و پرورش به توسعه فضاهای ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی یکی از محورهای مهم عدالت آموزشی است و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی جدید در مدارس کشور ایجاد شده است.
کاظمی تأکید کرد: علاوه بر توسعه زیرساختها، برنامههای نرمافزاری و محتوایی برای ارتقای فعالیتهای ورزشی، فرهنگی و تربیتی دانشآموزان نیز بهطور همزمان در حال پیگیری است تا مدارس به محیطهایی پویا، بانشاط و اثرگذار در رشد همهجانبه دانشآموزان تبدیل شوند.