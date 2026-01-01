فرمانده انتظامی بم گفت: با سرعت عمل ماموران، محل دقیق نگهداری گرو مشخص و ماموران ضمن آزاد کردن پسر جوان، عاملان گروگیری را نیز دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان فرمانده انتظامی بم در تشریح این خبر گفت: پس از اعلام گزارش به پلیس مبنی بر ربوده شدن یک پسر جوان در یکی از محله‌های شهر، با واکاوی‌های ماموران پلیس آگاهی مشخص شد چند نفر اقدام به ربودن این پسر جوان جهت تسویه حساب‌های شخصی کرده‌اند که با سرعت عمل ماموران، محل دقیق نگهداری گرو مشخص و ماموران ضمن آزاد کردن این پسر جوان، عاملان گروگیری را نیز دستگیر کردند.