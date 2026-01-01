پخش زنده

مقامات ونزوئلا ادعای آمریکا مبنی بر حمله پهپادی سازمان سیا به تأسیسات این کشور را قاطعانه رد و آن را جنگ روانی و نشانه ناتوانی و دیوانگی کاخ سفید در برابر مقاومت مردم ونزوئلا توصیف کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ تنشها میان واشنگتن و کاراکاس با ادعاهای جدید آمریکا وارد مرحله تازهای از رویارویی رسانهای شده است.
شبکه سیانان به تازگی مدعی شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل این ماه در عملیاتی پهپادی، یک اسکله دورافتاده در خاک ونزوئلا را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز در مصاحبهای تلویزیونی با پذیرش تلویحی مسئولیت این اقدام مدعی شد: ما همه قایقها را نابود کردیم و حالا به منطقه حمله کردیم؛ آنجا دیگر وجود خارجی ندارد.
دیوسدادو کابییو معاون رئیسجمهور ونزوئلا در امور سیاست و امنیت در مراسمی در ایالت آراگوآ، ضمن رد قاطعانه این ادعاها، آن را نشانه استیصال واشنگتن دانست. کابییو با ادبیاتی تند خطاب به سردمداران کاخ سفید گفت: بگذارید آمریکا با دیوانگیاش و با کسانی که این دروغها را باور میکنند، تنها بماند. در اینجا مردم متوقف نمیشوند و با قدرت به کار و تلاش خود ادامه میدهند.
مقامات ونزوئلا همچنین با انتقاد شدید از استاندارد دوگانه نهادهای بینالمللی تأکید کردند: ۲۷ هفته است که با جنون امپریالیستی آزاد، تهدید، حمله و ترور مواجهایم، اما سازمان ملل و همدستانش ساکتاند و کلمهای نمیگویند.
روزنامههای کاراکاس نیز با تیترهای درشت، ادعاهای آمریکا را تکذیب کرده و آن را جنگ روانی امپریالیستی خواندند. تحلیلگران سیاسی معتقدند: واشنگتن در آستانه تحولات جدید منطقهای، با انتشار اخبار کذب به دنبال ایجاد هراس و بیثباتی در کشورهای مستقل آمریکای لاتین است؛ طرحی که تاکنون با هوشیاری کاراکاس ناکام مانده است.