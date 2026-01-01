پخش زنده
تلاش ساختارشکنان برای ایجاد ناامنی در مرودشت با هوشیاری مردم، ناکام ماند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در پی تجمع اعتراضی امروز در یکی از خیابانهای مرودشت عدهای تلاش کردند با شعارهای ساختارشکنانه و اقدامات خشونتآمیز از جمله سنگپرانی، آتش زدن خودرویی و تخریب اموال عمومی، فضای شهر را ناآرام کنند.
خویشتنداری نیروهای انتظامی و امنیتی باعث شد تا فضای اعتراض به آشوب تبدیل نشود و در نهایت با جدا شدن معترضان از آشوب گران این تجمع پایان یافت.
در حال حاضر شهر مرودشت آرام است.