به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در پی تجمع اعتراضی امروز در یکی از خیابان‌های مرودشت عده‌ای تلاش کردند با شعار‌های ساختارشکنانه و اقدامات خشونت‌آمیز از جمله سنگ‌پرانی، آتش زدن خودرویی و تخریب اموال عمومی، فضای شهر را ناآرام کنند.

خویشتنداری نیرو‌های انتظامی و امنیتی باعث شد تا فضای اعتراض به آشوب تبدیل نشود و در نهایت با جدا شدن معترضان از آشوب گران این تجمع پایان یافت.

در حال حاضر شهر مرودشت آرام است.