ترکیب تیمهای سپاهان و استقلال برای دیدار بجامانده از هفته دهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان در دیدار بجامانده از هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز (پنج شنبه، ۱۱ دی) میزبان استقلال تهران است. این بازی قرار بود ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شود که با اعلام سازمان لیگ با ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز خواهد شد.
این دیدار بازی پایانی نیمفصل نخست لیگ برتر خواهد بود.
ترکیب ابتدایی استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقینیا، داکنز نازون، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.
سرمربی: ریکاردو ساپینتو
ترکیب ابتدایی سپاهان:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز و محمد عسگری.
سرمربی: محرم نویدکیا