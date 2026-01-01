به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان در دیدار بجامانده از هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز (پنج شنبه، ۱۱ دی) میزبان استقلال تهران است. این بازی قرار بود ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شود که با اعلام سازمان لیگ با ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز خواهد شد.

این دیدار بازی پایانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر خواهد بود.

ترکیب ابتدایی استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، داکنز نازون، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب ابتدایی سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز و محمد عسگری.

سرمربی: محرم نویدکیا