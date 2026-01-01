پخش زنده
امروز: -
یک فروند پهپاد ناشناس امروز در استان وردک در غرب استان کابل سقوط کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند: صبح امروز یک فروند هواپیمای بیسرنشین در ارتفاعات میدانشهر مرکز وردک سقوط کرده است.
هنوز مشخص نیست این پهپاد متعلق به کدام کشور است.
مسئولان محلی استان وردک هنوز در این باره واکنش نشان ندادهاند، اما گفته میشود بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
قبل از این مسئولان حکومت افغانستان از رفت و آمد پهپادهای ناشناس در حریم هوایی این کشور انتقاد کرده بودند.
هر چند روز، گزارشهایی از رفت و آمد پهپادها در آسمان مناطق مختلف افغانستان منتشر میشود.