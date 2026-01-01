پخش زنده
امروز: -
به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، آیین تجلیل از پدران معظم شهدا در انار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، آیین تجلیل از پدران معظم شهدا با حضور نماینده مردم شهرستانهای انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان انار برگزار شد.
در این مراسم، از پدران گرانقدر شهدا با اهدای هدایایی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
همچنین در مراسمی جداگانه، با حضور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان و دیگر مسئولان، از کارکنان و پرسنل اداره راهداری شهرستان انار به پاس تلاشها و خدمات ارزنده آنان، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، تجلیل شد.