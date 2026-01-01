نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با اشاره به سرعت تحولات در دنیا و چرخش قدرت به سمت حوزه علم و تبدیل علم به ثروت، گفت: استقلال و عزت کشور در گرو تلاش‌های دانشمندان و دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز پنجشنبه در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر استان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در مصلای اردبیل اظهار کرد: دانش‌آموزان کسانی هستند که آینده کشور و نیاز ما، سرنوشت ما، عزت ما و شرف ما در دستان آنها و دانشمندان ما است.

وی افزود: تحولات دنیا حول محور علم رقم می‌خورد و هر کشوری که در تولید دانش جهانی سهیم است، سربلند است و عزت و استقلال دارد و به واسطه کسانی که سر کلاس‌های درس می‌نشینند، حاکمیت ملی، استقلال و عزت کشور ما فراهم شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل بیان کرد: با این سرعتی که تحولات علمی حرکت می‌کند، در آینده بسیاری مشکلات برای جوامعی ایجاد خواهد شد که پایاپای این تحولات پیش نمی‌روند و از همین رو مساله آموزش و پرورش و مساله دانشگاه، برای ما اصلی‌ترین موضوع است.

آیت‌الله عاملی با مقایسه دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: جنگ نخست هشت سال به درازا کشید، اما جنگ دوم تنها ۱۲ روز بود و این ناشی از تحولات علمی و پیشرفتی بوده که در این مدت در کشور حاصل شده است، به طوری که در نهایت دشمن را به آتش‌بس واداشت.

وی اضافه کرد: اگر کشوری پیشرفت علمی نداشته باشد و با تحولات علمی پیش نرود، عقب می‌ماند و در این شرایط همه ما وظیفه داریم از کسانی که با برنامه‌ریزی درست تلاش کردند تا یک دانش‌آموز در کنکور رتبه زیر یک هزار بیاورد و به ویژه اولیا و مربیان قدردانی کنیم.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: ثروت اصلی کشور نفت و گاز نیست، بلکه انسان‌هایی است که با دانش خود آنها را استحصال و مشتقات مختلف تولید می‌کنند و الان که دولت با کمبود ارز روبه‌رو است، افراد عالم می‌توانند مشکل تامین کالا‌های ارزبر وارداتی را برطرف کنند.

آیت‌الله عاملی با تاکید بر لزوم پیگیری تبدیل علم به ثروت، تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای جذب نخبگان سایر کشور‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما وظیفه بزرگی داریم که قدر نخبگان خود را بدانیم و از آنها نگهداری کنیم؛ چرا که با وجود آنها تحولات علمی فوق‌العاده و آینده کشور روشن است.

وی در ادامه به دانش‌آموزان توصیه کرد: تحصیلات تکمیلی را هرگز رها نکنند، برای مسائل اخلاقی و تهذیب نفس برنامه داشته باشند، بصیرت سیاسی داشته باشند، در زمین دشمنان بازی نکنند و عرق به استقلال وطن و ملی‌گرایی مثبت داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تاکید کرد: دشمن بیخود روی نسل جدید کار نمی‌کند، چرا که نسل جدید نسل ایمانی است و تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام کننده برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف امسال نشان دهنده این امر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این آیین گفت: امسال هشت هزار و ۷۵۱ نفر در آزمون کنکور شرکت کردند و یک هزار و ۵۷۵ نفر آنها در دانشگاه‌های دولتی روزانه قبول شدند که ۱۸ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شوند.

سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم بیان کرد: ۳۶۸ نفر از رتبه‌های برتر کنکور امسال مربوط به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند و ۵۳۶ نفر نیز در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند.

جمعی از رتبه‌های برتر زیر یک هزار کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در ادامه این آیین با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.