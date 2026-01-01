\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0647\u0646\u0631\u06cc \u06f5\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0634\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0646\u0631\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0644\u0641\u0646 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u060c \u067e\u0648\u06cc\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645\u06cc\u060c \u067e\u0627\u062f\u06a9\u0633\u062a\u060c \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0648\u0634\u0646 \u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u067e \u0628\u0627\u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0646\u0641\u0631\u0627\u062a \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.