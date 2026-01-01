پخش زنده
جهاد تبیین به معنای بازکردن گرههای ذهنی و برافروختن مشعلی جدید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اندیشکده راهبردی سعداء در گردهمایی مبلغان و استادان جهاد تبیین همزمان با دهه بصیرت و ولایت در حرم حضرت زینب (س) اصفهان با تأکید بر اینکه جهاد تبیین یک مأموریت راهبردی و دشوار در شرایط پیچیده امروز است، گفت: تبیین نباید به پاسخ تدافعی به شبهات محدود شود بلکه باید با رویکردی تهاجمی، گرههای ذهنی مخاطبان را باز و روایتهای بدیل دشمن را از اساس باطل کند.
حجتالاسلام سید محمدحسین راجی افزود: سال گذشته رهبر انقلاب، جهادگران تبیین را از جمله کسانی معرفی کردند که حضرت زهرا (س) به آنان محبت دارندپس تبیین امری دشوار است که چنین پاداشی دارد.
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با بیان اینکه نظام اسلامی نظم جهان را که بر پایه سلطهگری و سلطهپذیری بود برهم زده است گفت: دشمنان این نظام برای آن نفوذیهایی تربیت کردهاند و شاید بتوان گفت که در هیچکشوری به اندازه ایران، نفوذی وجود ندارد.
راجی گفت: دشمنان این کشور، برای تک تک افراد با انواع عقاید و ارزشها برنامه دارد، در نتیجه مقابله با چنین دشمنی بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه جهاد تبیین امر ولی امر ماست وتکلیف ما به شمار میرود تأکید کرد: جهاد تبیین به معنای بازکردن گرههای ذهنی و برافروختن مشعلی جدید است.
راجی گفت: زمینههایی که باید شیوه تهاجمی را برای مقابله با دشمن در پیش بگیریم زمینههایی مانند عرصه زنان، آزادی، سبک زندگی، استکبار و ظلمستیزی است، چون جمهوری اسلامی در این عرصهها دست برتر را در برابر غرب دارد، ولی مشکلاتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، به علت رویگردانی از چنین آرمانهایی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای انقلاب کشور ما با کشورهای غربی متفاوت، ولی مسیر پیشرفت هر دو یکی است گفت: ابرقدرتهای امروز جهان با اقتصاد مقاومتی به این جایگاه رسیدند نه با اقتصاد نئولیبرالیسم که امروزه در دانشگاههای کشور ما به جوانان تدریس میشود.
راجی در خصوص شیوه تبیین در روزهای گرانی و اعتراضات عرصه اقتصاد گفت: تبیین در این خصوص باید بر پایه منطق قله باشد. اگر مخاطب بداند که عملکرد شما پیشرفت بهدنبال داشته و در نزدیک قله موفقیت قرار داریم، جلوی حرکت شما را نمیگیرد.