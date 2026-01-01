فرمانده انتظامی شهرستان گفت:دو جوان که قصد ربودن خانمی را در کرمان داشتند،با تماس این خانم با پلیس این دو جوان اقدام به فرار می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: شب گذشته، دو جوان که قصد سوار کردن خانمی به زور و ارتکاب عمل مجرمانه را داشتند، با تماس این خانم با پلیس و درخواست کمک، با حضور به موقع پلیس، اقدام به فرار نمودند.

سرهنگ نجفی افزود: متهمان با مشاهده مأموران انتظامی از محل متواری شده و با بی‌توجهی به دستور ایست، اقدام به فرار با خودرو کردند.

وی تصریح کرد: گشت پلیس در راستای انجام وظیفه قانونی و برای متوقف‌کردن خودرو، اقدام به تعقیب می نماید که در ادامه و پس از اخطارهای مکرر، تیراندازی قانونی پلیس صورت می گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در بیان جزئیات بیشتر گفت: در جریان این عملیات، یکی از متهمان که حکم جلب به دلیل نزاع داشته مجروح و پس‌ از انتقال به مرکز درمانی، فوت می کند.

گفتنی است بررسی‌های تکمیلی درباره جزئیات این حادثه در دست انجام است.