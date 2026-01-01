پخش زنده
توقف ۴ هزار کامیون در مرز دوغارون تایباد،منتظر ورود به افغانستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد گفت: هماکنون ۴ هزار دستگاه کامیون در مرز زمینی دوغارون متوقف ماندهاند که به علت مشکلات ناشی از بارندگی و ضعف زیرساختها در گمرک اسلامقلعه افغانستان در انتظار ورود به این کشور هستند.
مجید حبیبی افزود: محوطههای گمرک اسلامقلعه افغانستان با بارندگیهای چند روز اخیر در شرایط نامناسبی قرار دارد و امکانات این کشور در حال حاضر توان پذیرش ناوگان تجاری را مانند روال سابق تا اطلاع بعدی ندارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ادامه داد: کامیونهای متوقفمانده در پارکینگهای مختلف منطقه آزاد شامل حاملهای سوخت و کانتینر ایرانی و افغانستانی هستند و روزانه ۲۰۰ دستگاه به تعداد آنها افزوده میشود.
حبیبی بیان کرد: همچنین به دلیل کمبود ناوگان افغانستانی، تخلیه و بارگیری فرآوردههای سوختی با حداقل ظرفیت انجام میشود.
وی با اشاره به توقف ناوگان ایرانی در خاک افغانستان تصریح کرد: هماکنون هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع کامیون ایرانی در گمرک اسلامقلعه متوقف هستند و رانندگان باید تا زمان خروج از این کشور در کمترین امکانات رفاهی و برودت هوا روز خود را سپری کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون با بیان اینکه تردد بین ایران و افغانستان برقرار است، اضافه کرد: روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از ایران به سمت افغانستان خارج میشوند.
حبیبی گفت: با هماهنگی فرمانداری تایباد، پلیس گذرنامه و دستگاههای اجرایی مستقر در مرز دوغارون، روز جمعه نیز وارد مدار تشریفات گمرکی شده است تا قریب به هزار دستگاه از ناوگان ایرانی وارد کشور شوند.
وی افزود: از زمان تأسیس منطقه آزاد تجاری دوغارون و همچنین بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان، حجم ترددهای تجاری به سمت گذرگاه مرزی دوغارون-اسلامقلعه سوق پیدا کرده؛ بهطوری که عبور خودروها در ابتدای امسال نسبت به سال قبل ۲ برابر شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون خاطرنشان کرد: از مسئولان کشور افغانستان درخواست میشود نسبت به ارتقای زیرساختها، امکانات و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری در گمرک اسلامقلعه اقدام کنند و منطقه آزاد آماده هر گونه کمک در این زمینه است.