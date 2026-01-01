پخش زنده
اصفهان با پشتوانه فرهنگی، تاریخی و اقتصادی خود میتواند نقش مهمی در گسترش همکاریهای دوجانبه ایران و گرجستان ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدعلی موجانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان سفیر جدید ایران در گرجستان در دیدار با مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاریها در حوزههای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، گردشگری و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد.
در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، طرفین ضمن بررسی ظرفیتهای مشترک فرهنگی و تاریخی ایران و گرجستان، بر لزوم بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها برای تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.
استاندار اصفهان نیز در این نشست با اشاره به توانمندیهای اقتصادی و تجاری استان، گفت: با تکمیل و تقویت زنجیرههای اقتصادی و ایجاد پیوند میان فعالان بخش خصوصی، میتوان سطح همکاریهای اقتصادی ایران و گرجستان را گسترش داد.
در ادامه، توسعه تعاملات میان مراکز دانشگاهی و فرهنگی دو کشور بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاری مطرح شد و طرفین بر آغاز برنامهریزی عملی برای تبادل علمی، فرهنگی و دانشگاهی تأکید کردند.
همچنین در حوزه گردشگری و هنر، زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت طراحی برنامههای مشترک برای بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و هنری دو کشور در آینده نزدیک تأکید شد.
این دیدار در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با کشورهای منطقه و بهویژه گرجستان برگزار شد.