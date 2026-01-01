پخش زنده
امروز: -
در ۲۴ ساعت آینده نیز دمای هوا بین یک تا سه درجه در سطح استان افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت آینده نیز دمای هوا بین یک تا سه درجه در سطح استان افزایش مییابد، اما همچنان دمای زیر صفر و سرما در بسیاری از مناطق وجود دارد.
لیلا امینی افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو به ۱۰ درجه بالای صفر و کمینه دما در سردترین ساعات بامداد جمعه به سه درجه زیر صفر میرسد.
وی افزود: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا اوایل هفته آینده آسمان استان به صورت صاف در برخی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد و برای امروز در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گفته امینی، فردا جمعه و شنبه نیز گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارشهای پراکنده و مه آلودی در برخی مناطق استان میشود ..
امروز چادگان با حداکثر دمای هشت درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بود.