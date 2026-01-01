به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل انتقال خون استان با بیان این مطلب، به افزایش آلودگی و برودت هوا و همزمانی با تعطیلات چند روزه اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش شمار مراجعه کنندگان به پایگاه ها و مراکز اهدای خون، ازهم استانی ها درخواست می شود که همانند ماه های گذشته این مرکز را در کمک به تامین خون و فرآورده های خونی یاری کنند.

ریتا ظهیری نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را امری همیشگی و مستمردانست و گفت: با توجه به تعطیلات پیش رو و افزایش مسافرت ها و احتمال بلای بروز حوادث و افزایش نیاز به خون و فرآورده های خونی، از اهداکنندگان خواست با مراجعه به مراکزاهدای خون، نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

او با اشاره به وجود چهار هزار و 50 بیمار خاص، هموفیلی و تالاسمی در استان و نیاز مُستمر این بیماران و مراکز درمانی و بیمارستان ها به خون و فرآورده های خونی، نگران آن هستیم تا اواسط و یا پایان فصل با کمبود خون و فرآورده های خونی مواجه شویم، لذا از هم استانی های عزیز میخواهیم با مراجعه به مراکز انتقال خون نسبت به اهدای خون خود اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان هم استانی هایی که در فاصله سنی 18 تا 65 سال قرار دارند و بالای 50 کیلوگرم وزن دارند و از سلامت جسمی و روحی برخوردار هستند، برای کمک به بیماران نیازمند به پایگاههای اهدای خون مراجعه کنند.

ظهیری افزود: پایگاه انتقال خون در اراک خیابان خرم همه روزه به جزء روزهای تعطیل از ساعت 8 و نیم صبح تا 19 و 30 شب و مرکز شهید رجایی واقع در خیابان رجایی صبح های چهارشنبه و مرکز اهدای خون در خیابان امام واقع در کوچه سعی روزهای یکشنبه و سه شنبه آماده ارائه خدمت به اهداء کنندگان هستند.

او گفت: در شهرستان خمین پایگاه انتقال خون همه روزه به جزء روزهای تعطیل در نوبت صبح، شهرستان های محلات، دلیجان و زرندیه یک روز در هفته و یک پایگاه سیار اهدای خون در اراک آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.