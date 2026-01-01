پویش کتابخوانی «روایت فاتحان غرب» ویژه استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه، آغاز شد و تا ۲۵ دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویش کتابخوانی «روایت فاتحان غرب» در سه قالب چهارگزینه‌ای، معرفی کتاب و روایتگری و خاطره‌گویی در رده‌های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال از ۱۰ دی ماه شروع شده و تا ۲۵ دی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه، برپا است.

این رویداد کتابخوانی در استان کردستان با محوریت کتاب‌های «دلیران در دژ» نوشته حامد قدیری در شهر‌های سنندج، کامیاران و دیواندره، «نبرد در باران» نوشته مریم صالحی در شهر سقز، «جاده زیر دید» نوشته آیت معروفی در شهر بانه و «نزدیکتر از برادر» نوشته مریم صالحی و مریم لطفی در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

در استان کرمانشاه نیز این پویش با محوریت کتاب «ایستاده در حصار» اثر آیت معروفی در شهر پاوه، برگزار می‌شود.

همچنین این پویش در استان آذربایجان‌غربی نیز با محوریت کتاب‌های «در کرانه‌های گادَر» نوشته محمد گرشاسبی در شهر‌های اشنویه و نقده، «تا آخرین پیروزی» نوشته مریم صالحی و محمد گرشاسبی در شهر‌های بوکان، تکاب و شاهین‌دژ، «جزیره خون» نوشته حامد قدیری در شهر سردشت، «نزدیکتر از برادر» نوشته مریم صالحی و مریم لطفی در شهر مریوان، «سرزمین مکریان» نوشته حامد قدیری در شهر مهاباد و «قرارگاه شمالی» نوشته آیت معروفی در شهر ارومیه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت کتاب‌ها، به کتابخانه‌های عمومی در شهرستان‌های مذکور مراجعه کرده و یا با دریافت فایل PDF از طریق سامانه کتابخووون به نشانی ketabkhooon.ir در این رویداد شرکت کنند.