استاندار ایلام گفت: تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت برای رویداد مهم انتخابات و سرشماری ۱۴۰۵ لازم و ضروری است.

اینترنت هم باید در انتخابات و سرشماری امسال، چابک شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی، استاندار ایلام در نشست تخصصی هماهنگی اجرای سرشماری نفوس و مسکن استان که در سالن شهید ملکشاهی استانداری برگزار شد؛ بر نقش حیاتی داده‌های جمعیتی در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد و گفت: مبنای هرگونه برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، برخورداری از داده‌های واقعی جمعیتی است و هر میزان این داده‌ها خطا داشته باشند، مسیر برنامه‌ریزی دچار انحراف خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به تاریخچه آماری کشور، افزود: سرشماری عمومی از سال ۱۳۳۵ آغاز شده و پس از دوره‌ای پنج‌ساله، مجدداً طبق تصمیمات ملی به دوره ده‌ساله بازگشته است که بر این اساس سرشماری بعدی در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: دقت در ثبت اطلاعات مربوط به سکونت و منازل، مستقیماً بر کیفیت تصمیمات آتی تأثیرگذار است و خطا در این مرحله، توسعه استان را با آسیب مواجه می‌کند.

کرمی لزوم آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم را برای جلب همراهی و افزایش صحت آمار ضروری برشمرد.

وی خواستار تشکیل جلسات مستمر دو هفته یک‌بار میان استانداری، معاونت عمرانی و دستگاه‌های متولی شد؛ تا روند اجرایی سرشماری در شهر‌ها و روستا‌ها به‌صورت دقیق رصد و نقاط ضعف شناسایی و برطرف شوند.

استاندار ایلام با اشاره به تمرکز جمعیتی قابل توجه در مرکز استان، تشریح کرد: بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان در شهرستان ایلام متمرکز است و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها باید با شتاب بیشتری انجام شود.

وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۵ شامل دو رویداد مهم انتخابات و سرشماری است و زیرساخت‌های ارتباطی مانند اینترنت و کد پستی باید تقویت شوند؛ تا این دو رویداد با موفقیت برگزار شوند.

استاندار ایلام با تاکید بر ضرورت نام‌گذاری معابر شهری و روستایی به نام شهدای گران‌قدر، تأکید کرد: این اقدام نیازمند اعتبار خاصی نیست و صرفاً عزم جدی برای تشکیل و فعال‌سازی شورای نام‌گذاری را طلب می‌کند.

کرمی سرشماری پیش رو را مانوری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: از همه نهاد‌ها از جمله ثبت‌احوال، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها خواست تا با خلاقیت و نظم کامل در اجرای این مأموریت ملی نقش‌آفرینی کنند.