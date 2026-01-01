پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه فرصت مدیریت در آموزش و پرورش بسیار محدود و مسئولیتها سنگین است گفت: امروز زمان برنامهریزی، تصمیمگیری مبتنی بر داده و تمرکز کامل بر خدمت به مردم است و هیچ مجالی برای روزمرگی و اتلاف فرصتها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در نشست افزود: تمرکز بر برنامه، هدفگذاری دقیق و استفاده حداکثری از فرصتها، شرط عبور از چالشهای فعلی نظام آموزشی کشور است.
وی با بیان اینکه دوره مسئولیت مدیران کوتاه اما اثرگذار است، تصریح کرد: در این بازه زمانی نباید به چیزی جز کار، تلاش و خدمت بیوقفه در عرصه آموزش و پرورش اندیشید. دغدغه اصلی مدیران باید حل مسائل مردم و دانشآموزان باشد و این مسیر فقط با تکیه بر سه اصل ایمان، عشق به کار و برنامهریزی منسجم محقق میشود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای پیشروی این وزارتخانه، از الزام رؤسای ادارات به ارائه شاخصهای تحقق سند بنیادین خبر داد و افزود: کاهش ترک تحصیل، ارتقاء معدل دانشآموزان و بهبود کیفیت آموزشی، باید در قالب برنامههای مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی در سطح مدارس دنبال شود؛ برنامههایی که خروجی ملموس و قابل سنجش داشته باشند.
کاظمی تأکید کرد: تصمیمگیریهای کلان و مدرسهای زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه تحلیلهای دقیق و دادههای واقعی انجام شود؛ از اینرو تحلیلها باید بهصورت مدرسهمحور در اختیار مدیران قرار گیرد تا مدیریت آموزشی از حالت حدسی خارج و مبتنی بر واقعیتهای میدانی شود.
وزیر آموزش و پرورش انسجام فرهنگی را مهمترین سرمایه اجتماعی هر دستگاه دانست و گفت: آنچه امروز در آموزش و پرورش خراسان رضوی مشاهده میشود، نشاندهنده وجود انگیزه، همدلی و اتحاد مدیریتی است؛ موضوعی که این مجموعه را به الگویی قابل اتکا در سطح کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست افزود: شکلگیری انسجام و پویایی در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه استان، پیام روشنی دارد؛ آموزش و پرورش خراسان رضوی در مسیر درست قرار گرفته و این حرکت رو به جلو باید با قوت ادامه یابد.
کاظمی با یادآوری اینکه آموزش و پرورش ماهیتی فرهنگی و دیربازده دارد، خاطرنشان کرد: نتایج اقدامات در این حوزه یکشبه نمایان نمیشود و حداقل یک دوره تحصیلی زمان میبرد تا آثار برنامهها آشکار شود. از همین رو، استمرار موفقیتها نیازمند صبر، تمرکز بر مأموریتهای اصلی و حفظ انسجام فرهنگی در بدنه مدیریتی است.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت کشور گفت: بالاترین سرمایه هر نهاد، انسجام فرهنگی آن است و امروز نیز مهمترین سرمایه ملی، انسجام اجتماعی و فرهنگی است؛ سرمایهای که در بزنگاههای مختلف، همبستگی ملی و تجربههای زیسته مردم ایران، ارزش و کارآمدی آن را بهروشنی نشان داده است.