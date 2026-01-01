به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در دوره جامع دانشگاه جهانی از تئوری تا عمل که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد با تأکید بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارتقای دانشگاه‌های ایران در تراز جهانی، گفت: با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هدف جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی تکلیفی قانونی و رسالتی سنگین برای دانشگاه‌ها است و این هدف کاملاً دست‌یافتنی است.

سعید حبیبا افزود: دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی، در برخی رشته‌ها رتبه‌های ۱۲ تا ۱۷ را کسب کرده‌اند و حتی در رشته‌های خاص به رتبه‌های تک‌رقمی رسیده‌اند.

وی با مقایسه‌ای تطبیقی، ظرفیت دانشگاه‌های ایران را هم‌تراز یا برتر از کشور‌هایی مانند مالزی، ترکیه، کره جنوبی و روسیه ارزیابی کرد و افزود: اکوسیستم فناوری قوی کنار دانشگاه‌های ایران، فرصتی استثنایی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان از اقدامات یک سال اخیر این سازمان برای تسهیل جذب دانشجویان خارجی خبر داد و گفت: بسیاری از موانع و چالش‌های پیشین با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط برطرف شده و بستر‌های مناسبی در سطوح کلان فراهم آمده است.

وی دانشگاه‌های بزرگ و معتبر مانند دانشگاه اصفهان، شیراز، مراکز استان‌ها و دانشگاه‌های تهران را سکانداران اصلی جذب دانشجویان خارجی دانست و بر لزوم ایجاد گفتمان فراگیر در میان استادان و ارکان دانشگاهی برای این موضوع تأکید کرد.

حبیبا هشدار داد که بدون خودباوری و گفتمان‌سازی، دستیابی به اهداف دشوار خواهد بود، اما تجربیات اخیر نشان‌دهنده امکان‌پذیری آن است.

وی همچنین جذب دانشجویان خارجی را راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران صندلی‌های خالی در برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها دانست و همچنین ابزاری کلیدی برای توسعه دیپلماسی علمی، ارتقای رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها و تقویت تعاملات بین‌المللی توصیف و بر لزوم گفتمان‌سازی در دانشکده‌ها و عرصه‌های دانشگاهی تأکید کرد.

این دوره جامع آموزشی، با تمرکز بر عملیاتی کردن مفهوم دانشگاه جهانی، فرصتی برای تبادل تجربیات و برنامه‌ریزی عملی در دانشگاه‌های ایران فراهم کرده است.