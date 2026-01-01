دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت لرستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اغتشاشات اخیر در این شهرستان، افزود: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت گفت: در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند.

نظری افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.

وی گفت: همکاران قضائی به صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است.

دادستان کوهدشت افزود: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات قضائی در این زمینه ادامه دارد.

وی گفت: دستگاه قضائی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا با شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت افزود: دستگاه قضائی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.