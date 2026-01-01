به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ کارگاه‌های آموزشی هوش مصنوعی ویژه روزنامه‌نگاران با هدف ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای و به‌روزرسانی دانش حرفه‌ای، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. کارگاه‌های آموزشی هوش مصنوعی ویژه روزنامه‌نگاران با هدف ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای و به‌روزرسانی دانش حرفه‌ای، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.

مدیرکل توسعه آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه یکی از این کارگاه‌ها گفت: در دفتر توسعه آموزش تلاش شده است کارگاه‌های عملی هوش مصنوعی هم در تهران و هم در شهرهای مختلف کشور با سرعت راه‌اندازی شود و هم‌اکنون نیز نشست‌های تخصصی در این حوزه آغاز شده است.

اکبر منتجبی افزود: تمرکز ما بر این است که آموزش‌های رسانه‌ای به‌ویژه در شهرهای محروم‌تر کشور گسترش یابد و روزنامه‌نگاران متناسب با تغییرات دانش رسانه‌ای و ورود هوش مصنوعی، مهارت‌های جدید را فرا بگیرند.

وی با اشاره به اهداف این دوره‌ها گفت: هدف ما این است که روزنامه‌نگاران به هوش مصنوعی و ابزارهای نوین رسانه‌ای مجهز شوند تا بتوانند در فضای جدید رسانه‌ای عملکرد مؤثرتری داشته باشند.

مدیرکل توسعه آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت روزنامه‌نگاری در کشور افزود: بر اساس آمار وزارت کشور، نزدیک به ۱۴ هزار نشریه دارای مجوز در کشور فعالیت دارند و این عدد حداقل تعداد روزنامه‌نگاران را نشان می‌دهد، زیرا آمار رسمی و دقیقی از شمار فعالان این حوزه وجود ندارد.