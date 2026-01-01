در راستای کاهش رفت و آمد روستائیان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه :

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود اکبری گفت: بر اساس پیش‌بینی تا پایان سال ۱۵۰۰ تُن آرد خانه‌پزی دیگر هم بین روستائیان توزیع خواهد شد.

او تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش روستایی فاقد نانوایی برای آرد خانه پزی در استان همدان ۱۰۰ هزار نفر بوده که با هدف ارائه خدمات بهتر و در راستای حمایت از روستائیان، این روستا‌ها به صورت ماهانه از آرد خانه پزی لازم بهره‌مند می‌شوند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان، سرانه سهمیه مصوب آرد خانه‌پزی برای هر نفر را هشت کیلوگرم در ماه برشمرد و گفت: شهرستان نهاوند بیشترین میزان توزیع آرد خانه پزی را در استان همدان به خود اختصاص داده است.

مسعود اکبری با بیان اینکه براساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون در شهر و روستا‌ها اقدام به توزیع آرد و کالا‌های اساسی می‌کند، افزود: مهمترین مزایای این اقدام تعاونی‌های روستایی، کاهش رفت و آمد روستائیان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه است.