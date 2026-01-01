به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی باغ کتاب گفت: با توجه به سلیقه‌های مختلف ۱۲ میلیون تهرانی در باغ کتاب، این ویژه برنامه‌ها هم متفاوت هستند.

آقای حمید اسکندری افزود: نگارش یک کتیبه در ابعاد بزرگ و جشن روز پدر با حضور خانواده‌ها و برگزاری روز پدر و فرزندی، از ساعت ۱۱ این جشن شروع می‌شود و در آن یک چالش علمی و خانوادگی برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این جشن، ۳۶ میز فراهم شده که خانواده‌ها در کنار هم بازی کنند و نقش سنتی خانواده در روزمرگی زندگی گم و فراموش نشود.

سخنگوی باغ کتاب گفت: بازی‌های حرکتی، سرگرمی‌های خاص و مسابقه‌های خانوادگی در قالب جشن و دریافت جایزه، از جمله برنامه‌های باغ کتاب است.

به گفته آقای اسکندری، این روز تجربه یک روز خوش خانوادگی در کنارپدران و مادران است.

باغ کتاب تهران بزرگ‌ترین مجموعه کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور است که در دوطبقه با زیربنای ۶۵ هزار متر مربع و وسعت ۱۱۰ هزار متر مربع در اراضی عباس آباد احداث شده است.

طول بنای باغ کتاب حدود ۵۵۰ متر و عرض آن به حدود ۷۰ متر می‌رسد.

این مجموعه بزرگ‌ترین کتابفروشی ایران به شمار می‌رود.