مرحله دوم چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی استان اصفهان با حضور ۱۲ تیم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ادامه رقابتهای مناظرات دانشجویی چهاردهمین دوره استان اصفهان، به میزبانی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی اصفهان، تالار شهید آوینی را به صحنهای زنده از گفتوگو، استدلال و اندیشهورزی تبدیل کرد.
از نخستین ساعات صبح، ۱۲ تیم دانشجویی در قالب ۶ مناظره پیاپی با حضور پرشور دانشجویان و علاقهمندان، به رقابتی فشرده و پرهیجان پرداختند.
در حاشیه این رویداد، فاطمه طاهری، سخنگوی تیم کانون آزاداندیشان، با نگاهی رضایتمندانه به روند رقابتها، سطح مناظرات را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه در این دوره بیش از هر چیز به چشم میآید، بلوغ فکری تیمها و ارتقای سطح استدلالهاست.
با پایان رقابتهای روز سوم و اتمام مرحله دوم مسابقات، چهره تیمهای راهیافته به مرحله سوم مناظرات دانشجویان ایران در اصفهان مشخص شد.
بر این اساس، گروه پارادوکس به سرگروهی ایمان صالحی، گروه رسا به سرگروهی هادی آقاامینی، گروه آوید به سرگروهی نرگس ابوطالبیان، گروه آزاداندیشان نوین به سرگروهی مجتبی صفابخش، گروه ابناءالدلیل به سرگروهی امیر فرحنسب و گروه هما به سرگروهی مجتبی جبروتیان، با عبور موفق از مرحله دوم، جواز حضور در مرحله سوم این رقابتها را به دست آوردند.
رقابتهای مناظرات دانشجویی استان اصفهان که هر سال بهصورت منظم و تقویمی برگزار میشود، امروز به رویدادی فراتر از یک مسابقه بدل شده است؛ عرصهای برای گفتوگو، تضارب آرا و رشد فکری دانشجویان، که در آن اندیشهها به چالش کشیده میشوند و فرهنگ گفتوگوی مسئولانه جان تازهای میگیرد.