به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه خواف با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز ۴۵ نفر از اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی شهرستان خواف در قالب یک اردوی زیارتی ـ فرهنگی، به منظور زیارت مزار مطهر این شهید والامقام، عازم استان کرمان شدند.

سرهنگ پاسدار حسن زنگنه با اشاره به نقش مکتب حاج قاسم در تقویت روحیه مقاومت و بصیرت‌افزایی، تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، وظیفه‌ای همگانی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی، به‌ویژه در ششمین سالگرد شهادت این شهید بزرگوار، در راستای ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و ولایت‌مداری انجام می‌شود.