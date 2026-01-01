پخش زنده
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: ولایتمداری، باور عمیق مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و تولد حاج قاسمها معجزه انقلاب اسلامی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین محسن مفید امروز ۱۱ دی ماه در آئین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: انقلاب اسلامی با احیای کرامت انسانی، استقلال را برای ایران به ارمغان آورد که این استقلال، بهسوی کشورهای اسلامی و ملتهای مستضعف جهان جاری شده و انسانسازی و تولد حاج قاسمها معجزه انقلاب اسلامی بوده است.
وی افزود: ولایتمداری در مکتب سلیمانی، شعاری و لفظی نیست بلکه باوری عمیق و عمل جهادی است، چون این شهید بزرگوار، کوچکترین تحلیل شخصی و نسخهپیچی از فرامین ولایت نداشت و خود را سربازی مطیع میدانست که برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، تمام سختیها را به جان میخرید.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گفت: شهید سلیمانی برای اجرای فرمان ولیفقیه، هیچ مرز و مکانی نمیشناخت و امروز نیز دولت، قوا و تمام نهادهای حاکمیتی مطمئن باشند راهحل مشکلات مردم و عبور از موانع در ولایتمداری و عمل به تدابیر رهبری و هر راه دیگری، بیراهه است.
حجت الاسلام والمسلمین مفید همچنین با اشاره به تحولات روزهای اخیر و تاکید بر جدا کردن اغتشاش از دغدغههای معیشتی مردم افزود: شهروندان نمیتوانند بیثباتی اقتصادی و دشواری معیشت را تحمل کنند، اما راه برونرفت از این مشکلات افتادن در دام شعارهای دشمن و پذیرش سلطه نیست.
وی با بیان اینکه شعار واقعی نظام استکباری و رژیم صهیونیستی، حذف ایران از منطقه است ادامه داد: شعارهای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح میکنند راهبرد و ارائه طریق برای نجات کشور از مشکلات است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به توطئههای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: فرزندان این ملت نباید تحت تاثیر سازماندهیهای استکبار قرار گیرند، چون رمز پیروزی و توفیق ما، وحدت حول محور ولایت است و با زحمات شبانهروزی مسئولان سه قوه، و حمایتهای مردمی سربلند خواهیم بود.