وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: تسهیلات کمبهره برای سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی و بومگردی شهرستان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز سفر خود به شهرستان خوروبیابانک از قلعه تاریخی جندق، مجتمع گردشگری در حال ساخت قنبر سمیعی این شهر، جاذبههای طبیعی روستای گردشگری مصر و آرامگاه استاد حبیب یغمایی بازدید کرد.
سیدرضا صالحی امیری بر لزوم حمایت هدفمند از ساکنان بافتهای تاریخی، فعالان گردشگری و صنایعدستی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای معماری و فرهنگی مناطق کویری در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد.
وی با تاکید بر نقش راهبردی ساکنان بومی در حفظ حیات بافتهای تاریخی، گفت: حمایت مؤثر از ساکنان بافتهای تاریخی و صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری و صنایعدستی، نهتنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار در مناطق تاریخی کشور است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای جندق در حوزه معماری بومی، میراث کویری و زیستفرهنگ محلی افزود: صیانت و احیای این سرمایههای تاریخی باید همزمان با تسهیل فعالیتهای اقتصادی مشروع، تقویت زیرساختهای گردشگری و ایجاد مشوقهای پایدار برای فعالان محلی دنبال شود.
سیدرضا صالحی امیری در جلسه شورای اداری شهرستان خوروبیابانک افزود:تجربههای موفق نشان میدهد هرجا مردم در متن سیاستهای حفاظتی و گردشگری قرار گرفتهاند، ماندگاری میراث فرهنگی و پویایی اقتصاد محلی تضمین شده است.
وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهرستان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: اگر امروز از این دیار نامی در ایرانزمین باقی مانده به واسطه مردمانی است که سرمایه معنوی این سرزمیناند.
صالحیامیری افزود: تسهیلات کمبهره برای سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی و بومگردی شهرستان در نظر گرفته شده و در گام نخست، تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای متقاضیان واجد شرایط و در چارچوب برنامههای مصوب تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه گفت: روستاهای تاریخی شهرستان میتوانند با ورود سرمایهگذاران، رشد چشمگیری داشته باشند و روستای گردشگری مصر از ظرفیتهای ممتاز برخوردار است و اکنون در جمع پنج روستای برتر جهان قرار دارد.
وی افزود: امیدواریم پرونده این روستا در سازمان جهانی گردشگری طی ماههای آینده بررسی و به نتایج درخشانی منتهی شود.
وزیر میراث فرهنگی از برنامهریزی برای حضور فعال خور و بیابانک در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی ایران در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ بهمنماه خبر داد و گفت: فعالان گردشگری و صنایعدستی منطقه بهصورت افتخاری و با هزینه وزارتخانه برای حضور در این نمایشگاه دعوت شدهاند.
وی همچنین از تصمیم وزارتخانه برای بازسازی قناتها، برنامهریزی برای ساماندهی مسجد جامع فرخی و توسعه بازارچههای صنایعدستی خبر داد و گفت: شعار ما این است که هر روستا یک واحد بومگردی و هر فرد یک بازارچه صنایعدستی داشته باشد و تحقق این هدف نیازمند حمایت و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت: از دشواریهای ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی آگاهیم، اما راهبرد دولت، امیدآفرینی، انسجام و کارآمدی است و با عبور از این مقطع حساس، آیندهای روشنتر برای مردم رقم خواهد خورد.