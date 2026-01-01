امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خلع سلاح، یک توهم دست‌نیافتنی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۱۷:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

حزب الله: مذاکره با دشمن منفعت ملی ندارد

مسائل داخلی لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد

میان طرفین آتش بس غزه، اختلافات راهبردی وجود دارد

بیروت بدون مقاومت، به شهری بی‌دفاع بدل می‌شود

جهاد اسلامی: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد

خلع سلاح به چه قیمتی

خلع سلاح مقاومت هرگز محقق نخواهد شد

برچسب ها: گروه های مقاومت فلسطینی ، رژیم صهیونیستی ، سردار قاسم سلیمانی ، خلع سلاح
 