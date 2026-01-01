پخش زنده
با اجرای طرحهای عمرانی گسترده، روستای کچوئیه شاهد تحولی چشمگیر در حوزه مسکن و زیرساختهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای کچوئیه از احداث ۵۰۰ واحد مسکونی خبر داد و گفت: ۱۲۰ واحد به مرحله سفتکاری رسیده و آماده تحویل به متقاضیان است؛ اقدامی که نقش مؤثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها داشته است.
محسن براتی افزود: تأمین مسکن یکی از مهمترین مطالبات مردم بوده که با برنامهریزی و پیگیری مستمر در حال تحقق است.
دهیار کچوئیه با اشاره به توسعه فضاهای عمومی گفت: همزمان با اجرای طرحهای عمرانی، سرانه ورزشی روستا از ۲ دهم مترمربع به بیش از ۲ مترمربع افزایش یافته است.
براتی این اقدام را گامی مهم در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی عنوان کرد.
وی همچنین از اجرای پروژههای بهسازی و آسفالت معابر خبر داد و گفت: آزادسازی، زیرسازی و آسفالت خیابانهای اصلی روستا در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است.
دهیار کچوئیه به راهاندازی سیستم پایش تصویری اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش امنیت و آرامش شهروندان به بهرهبرداری رسیده است.
براتی از آغاز عملیات احداث پارک روستایی بهعنوان یکی دیگر از طرحهای شاخص نام برد.
وی گفت: توسعه فضاهای تفریحی و خدماتی از اولویتهای دهیاری است.
دهیار کچوئیه با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان لنجان و مشارکت مردم تأکید کرد: روند اجرای طرحهای عمرانی با رویکرد توسعه متوازن و پایدار ادامه خواهد داشت.