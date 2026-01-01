ویژه برنامه زنده رادیویی موج و مرجان در شب میلاد حضرت علی (ع) از رادیو کیش و استان‌های جنوبی کشور به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، لیلا سادات تاجرزاده ، تهیه کننده و محمدعلی عبدالله زاده خوش اخلاق گوینده ویژه برنامه زنده رادیویی موج و مرجان هستند.

پخش ترانه های جنوب، مولودی جشن میلاد حضرت علی (ع)، ساحل گرد، معرفی غذاهای جنوب کشور ، معرفی آداب و رسوم ساکنان کیش، پیامک های مخاطبان و تلفن های مردمی، مرور خبرهای حوزه جنوب کشور از بخش های ویژه برنامه رادیویی موج و مرجان است.

ساکنان جنوب کشور می توانند ویژه برنامه زنده رادیویی موج و مرجان را جمعه ۱۲ دی از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به میزبانی رادیو کیش شنونده باشند.

مخاطبان رادیو کیش در ایران اسلامی می‌توانند این برنامه را از موج اف ام ردیف ۹۹ و ۲ دهم مگاهرتز و یا اینجا شنونده باشند.

مخاطبان فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش نیز می‌توانند با انتخاب اینجا برنامه های رادیو کیش را اینترنتی شنونده باشند.