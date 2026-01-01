به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نهضت پاسخگویی با محوریت حل مشکلات مردم با گفت وگوی مستقیم و بدون واسطه شهروندان منطقه رهنان با استاندار، مسئولان و مدیران دستگاه‌های برگزار شد.

در این جلسه مشترک، مردم منطقه رهنان مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح و مدیران دولتی و شهری منطقه یازده پاسخگوی شهروندان بودند.

تعریض خیابان ها، تجهیز منطقه به مراکز درمانی، توسعه صنعت مبل رهنان، تعیین تکلیف کاربری اراضی منطقه، توسعه آرامستان، دسترسی بیشتر بانوان به امکانات ورزشی و فرهنگی و احداث پارکینگ، جمع آوری متکدیان، ساخت مدرسه از جمله موضوعاتی بود که شهروندان در این نشست مطرح کردند.

استاندار اصفهان در این نشست، راه اندازی نهضت پاسخگویی را گام موثری برای حل مشکلات مردمی دانست و گفت: دشمن عریان به میدان آمده، اما امروز مهم‌ترین برگ برنده ما وحدت کلمه است و باید همه برای حل مشکلات وارد عمل شویم.

مهدی جمالی نژاد با تاکید بر این که فاصله و گسل میان مردم و مسئولان پذیرفتنی نیست، افزود: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی برای خدمت به مردم پای کار هستند و به قولی که در روز معارفه دادم پایبندم و در این جلسات هم تاکید می‌کنم با تمام قدرت در میدان هستیم.

وی از ادامه یافتن نهضت پاسخگویی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: در این نهضت مسئولان به صورت مستقیم در خدمت مردم هستند و مشکلات و چالش‌ها را از نزدیک بررسی می‌کنند و تا پای جانمان در خدمت مردم هستیم.

استاندار اصفهان افزود: توسعه مراکز آموزشی، ورزشی، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، تقویت فشار آب، تعیین تکلیف اراضی منطقه، افزایش خدمات درمانی و اضافه شدن ناوگان اورژانس در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.