به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: هماهنگی لازم جهت اعزام بالگرد با دستور استاندار آذربایجان‌غربی و هماهنگی لازم با مسئولان اقلیم کردستان عراق جهت اعزام نیرو‌های امدادی از آن سوی مرز برای نجات پنج مرز نشین نیز شکل گرفته است.

وی ضمن قدردانی از بذل توجه و عنایت مقام عالی استان، نماینده معین شهرستان، معاونین امنیتی و امور عمرانی استاندار و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان که در چند روز گذشته با رایزنی و تشکیل جلسات زمینه هماهنگی‌های لازم و تمهیدات لازم را فراهم نموده اندگفت: با دستور مقام عالی استان هماهنگی لازم جهت عملیات امداد و نجات از هر دو سوی مرز انجام شده است.

مام عزیزی افزود: در تماس‌های صورت گرفته با مرزنشینان ۵ نفر در سلامت هستند و در صورت مساعد شدن شرایط جوی اعزام بالگرد و نیرو‌های امدادی در اسرع وقت انجام خواهد شد

وی تصریح کرد:مسئولان کشور همجوار نیز در حال تدابیر لازم جهت انجام عملیات امداد و نجات از آن سوی مرز نیز هستند.

نشست توجیهی عملیات امداد ونجات مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک با حضور مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه، رییس و امدادگران هلال احمر شهرستان و خانواده‌های مرزنشینان در سالن جلسات جمعیت هلال احمر اشنویه انجام شد.

در این جلسه مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه آخرین اقدامات لازم جهت بازگشت مرزنشینان را تشریح کرد و مقرر شد به محض مساعد شدن شرایط جوی نسبت به اعزام بالگرد و امدادگران اقدام شود.