۸۰۰ سری جهیزیه اهدایی رهبر انقلاب اسلامی به نو عروسان مناطق محروم استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تقدیم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیین تقدیم ۸۰۰ سری جهیزیه به نو عروسان مناطق محروم استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اهدای رهبر معظم انقلاب توسط قرار گاه منطقهی حضرت سید الشهدای اصفهان برگزار شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران در حاشیه این برنامه گفت: سپاه و نهادهای حمایتی پیشگام ترویج سنت الهی و ازدواج آسان در کشور هستند.
سردار سید ضیاءالدین حزنی با اشاره به اینکه این جهیزیههای توسط قرارگاه نیروی زمینی سپاه حضرت سید الشهدا در بین خانوادههای کم درآمد و نیازمند مناطق محروم در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری توزیع میشود گفت: ترویج ازدواج آسان و کمهزینه، راهکار اساسی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.