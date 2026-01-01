پخش زنده
توزیع اقلام اساسی شامل برنج، روغن و گوشت منجمد از امروز در شهرستان لنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایبرییس اتاق اصناف لنجان گفت: این اقلام با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان و با پیگیری کارگروه تنظیم بازار توزیع شده است.
ناصر خاشعی افزود: برنج از محل اتحادیه شرکت تعاونی روستایی لنجان تأمین و به کمک مباشران معرفیشده از سوی اتاق اصناف در حال توزیع است.
به گفته وی، بهمنظور شفافیت و سهولت دسترسی مردم، اطلاعات مربوط به محل، میزان و زمان توزیع از طریق شبکههای اجتماعی اتاق اصناف لنجان اطلاعرسانی میشود.
وی همچنین از انجام گشتهای مشترک بازرسی برای نظارت بر روند صحیح توزیع و عرضه این اقلام خبر داد و تأکید کرد: این نظارتها بهصورت مستمر ادامه دارد. خاشعی در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی، اتحادیهها و مباشران توزیع اقلام اساسی قدردانی کرد.