توزیع اقلام اساسی شامل برنج، روغن و گوشت منجمد از امروز در شهرستان لنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب‌رییس اتاق اصناف لنجان گفت: این اقلام با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان و با پیگیری کارگروه تنظیم بازار توزیع شده است.

ناصر خاشعی افزود: برنج از محل اتحادیه شرکت تعاونی روستایی لنجان تأمین و به کمک مباشران معرفی‌شده از سوی اتاق اصناف در حال توزیع است.

به گفته وی، به‌منظور شفافیت و سهولت دسترسی مردم، اطلاعات مربوط به محل، میزان و زمان توزیع از طریق شبکه‌های اجتماعی اتاق اصناف لنجان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی همچنین از انجام گشت‌های مشترک بازرسی برای نظارت بر روند صحیح توزیع و عرضه این اقلام خبر داد و تأکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد. خاشعی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و مباشران توزیع اقلام اساسی قدردانی کرد.