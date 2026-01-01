پخش زنده
ارتقای توان عملیاتی و آمادگی در مدیریت بحرانها، هدف اصلی مانورهای میدانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور روز پنجشنبه در مانور دورمیزی مدیریت بحران خراسان رضوی با عنوان مقاوم در سایه خورشید و با شعار اقتدار علوی مهر رضوی که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد، بر اهمیت تمرین، هماهنگی و ارتقای توان عملیاتی دستگاههای اجرایی در مواجهه با حوادث طبیعی و بحرانها تأکید کرد.
امید محترمی افزود: برگزاری مانورهای میدانی، فرصتی است تا دستگاههای مختلف میزان آمادگی و هماهنگی خود را در شرایط واقعی تمرین کنند پس هرچه بیشتر در میدان تمرین عرق بریزیم، در روز حادثه خون کمتری ریخته خواهد شد.
وی گفت: این مانور، عرصهای برای نمایش عیار خدمترسانی دستگاههای اجرایی است. همه باید نشان دهیم برای حفظ جان و مال مردم با تمام توان پای کار هستیم.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه تمرین و آمادگی، کلید موفقیت در مدیریت بحرانها است، افزود: همه دستگاهها موظفاند مطابق سناریوی مانور عمل کنند و نارساییها را در میدان شناسایی و برطرف نمایند ضمن اینکه هر دستگاه باید علاوه بر اجرای سناریوی اصلی، اقدامات ابتکاری خود را نیز طراحی و اجرا کند تا آمادگی خود را در شرایط واقعی افزایش دهد.
محترمی با اشاره به اهمیت مستندسازی حرفهای اقدامات میدانی در مانور، تصریح کرد: مستندسازی دقیق فعالیتها، ثبت زحمات عوامل در صحنه و انتقال تجربیات برای آینده ضروری است بنا براین روابط عمومی دستگاهها باید با به صورت حرفهای، اقدامات را مستندسازی و ضمن قراردادن آن در اختیار ستاد مدیریت بحران، نتیجه کار دستگاه خود را بهدرستی منعکس کنند.
وی در ادامه بر لزوم رعایت اصول ایمنی در حین برگزاری مانور تأکید کرد و گفت: هدف از تمرین، افزایش آمادگی است نه ایجاد حادثه در دل تمرین بنا براین مدیران دستگاهها باید ایمنی همکاران خود را در اولویت قرار دهند و از هرگونه عجله و شتابزدگی پرهیز کنند.
معاون سازمان مدیریت بحران همچنین با قدردانی از تلاش همه دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی خاطرنشان کرد: عملکرد درست دستگاهها در میدان میتواند مانور استان مرکزی را به یک الگو تبدیل کند پس انتظار میرود حداکثر هماهنگی و همافزایی را شاهد باشیم و در ادامه با تمرین مستمر ارتقای توان عملیاتی و افزایش آمادگی همهجانبه در مدیریت بحرانهای احتمالی رقم بخورد.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی هم با اعلام آمادگی همه دستگاههای اجرایی مانور گفت: تمامی دستگاههای اجرایی از آمادگی بالایی برای برگزاری مانور زلزله برخوردار هستند و با توجه به اینکه خراسان رضوی در گسل زلزله قرار دارد و با این دیدگاه از قبل استان در آماده باش کامل قرار دارد.
وی گفت: با توجه به انفجارهایی در منطقه رزمایش و حرکت بالگردها و آمبولانس مردم دلنگران نباشند.
مانور تمام عیار ترکیبی زلزله، سیلاب، آبگرفتگی، نشت مواد خطرناک، آتشسوزی و ریزش ساختمان روز جمعه ۱۲ دی ماه با مشارکت تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان بلوار نماز کوهشار برگزار خواهد شد.