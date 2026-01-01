به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این بند خاکی را یک صنعتگر برخواری با هزینه شخصی خود ساخته است.

پس از دو سال که از ساخت این بند خاکی در دشت برخوار می‌گذرد بارش‌های اخیر در آن ذخیره شده است.

این منطقه یکی از مناطق دارای فرونشست ناشی از خشکسالی های اخیر است که موجب خوشحالی اهالی شد.

بارش چهار ساعته باران در دشت برخوار که تا پیش از این سبب سیلابی شدن این منطقه می‌شد این بار در بند خاکی ذخیره و در مدت کمتر از یک روز به سفره‌های آب زیر زمینی رسید.

احمد رضا حاج هاشمی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برخوار گفت: این بند را سامان ستار صنعتگر شهرستان برخوار با هزینه شخصی و به مدت سه سال ساخته بود که در مدت چهارساعت بارندگی روزهای اخیر آبگیری شد.

وی گفت تا پیش از این باران‌های سیل آسا سبب تخریب زمین‌های کشاورزی ، خانه ها و قنات‌ روستا‌های پروانه و آباد چی شهرستان برخوار می‌شد.

روح الله سمیعی رئیس اداره سیلاب و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان هم گفت ساخت بند خاکی سبب برگشت شش برابری سرمایه و ذخیره سازی ۳۰ درصد روان آب‌ها در سفره‌های زیر زمینی می‌شود.

وی گفت: سالانه در استان اصفهان ۲۰۰ میلیارد متر مکعب روان آب ایجاد می‌شود که فقط ۱۰ درصد آن ذخیره می‌شود.