پخش زنده
امروز: -
بند خاکی در برخوار ۳۰۰ هزار متر مکعب روان آب این بارش سیل آسا را در خود ذخیره کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این بند خاکی را یک صنعتگر فعال در منطقه با هزینه شخصی خود احداث کرده است.
بعد از دو سال که از ساخت بند خاکی دشت برخوار میگذرد این بند به تازگی و پس از بارشهای اخیر آب گیری شد ه است
بارش چهار ساعت باران در دشت برخوار که تا پیش از این سبب سیلابی شدن این منطقه کویری دارای فرونشست میشد این بار در بند خاکی ذخیره و در مدت کمتر از یک روز به سفرههای آب زیر زمینی رسید.
حمد رضا حاج هاشمی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برخوار گفت: این بند را سامان ستار صنعتگر شهرستان برخوار با هزینه شخصی و به مدت سه سال ساخته بود که در مدت چهارساعت بارنندگی آبگیری شد
وی گفت تا پیش از این بارانهای سیل آسا سبب تخریب زمینهای کشاورزی خانه و قناتهای روستاهای پروانه و آباد چی شهرستان برخوار میشد
روح الله سمیعی رئیس اداره سیلاب و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان هم گفت احداث بند خاگی سبب برگشت شش برابری سرمایه و ذخیره سازی ۳۰ درصد روان آبها در سفرههای زیر زمینی میشود
وی گفت: سالانه در استان اصفهان ۲۰۰ میلیارد متر مکعب روان آب ایجاد میشود که فقط ۱۰ درصد آن ذخیره میشود.