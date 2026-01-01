سردار «احمد وحیدی» جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی تهران برگزار شد،اظهار داشت: محور مقاومت به لطف خداوند درحال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت میکند و پشت سر مقاومت است.
سردار وحیدی افزود: راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد و ما ادامه دهنده مسیر ایشان هستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه در واکنش به تهدیدات دشمنان گفت: این حرفها از روی بزدلی و ترس است.
شهید سردار سلیمانی پاسدار حرم ایران بود
زینب سلیمانی با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه هویتی بود که نماد امنیت، آرامش و انسجام ملی شد، گفت: سردار سلیمانی پاسدار حرم ایران بود.
دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عصر امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها و سرداران مقاومت که در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: امروز برای بزرگداشت عروج ایرانمردی گرد هم آمدیم که با سفاکترین رژیمها رودررو شد و به دست شنیعترین انسانها به شهادت رسید، پاسدار حرم ایران بود و در این پاسداری، عشق و عقل، احساس و اقتدار و میدان و دیپلماسی را به هم آمیخت.
وی افزود: درود میفرستیم به روح مجاهد کبیر شهید ابوالمهدی المهندس، مردی که نامش با مقاومت، اخلاص و ایستادگی در مقابل سلطه گره خورد؛ مردی که ارتباطش با حاج قاسم سلیمانی نه یک همکاری نظامی بلکه نمونهای کم نظیر از همدلی راهبردی میان دو مجاهد از دو ملت بود، رابطهای مبتنی بر اعتماد، وفاداری و ایمان مشترک.
زینب سلیمانی نام و یاد تمام شهدای محور مقاومت را گرامی داشت و افزود: به ویژه نام و یاد شهدای مظلوم، شهید سیدحسن نصرالله، شهید سیدهاشم صفیالدین، شهید اسماعیل هنیه و فرمانده مجاهد یحیی سنوار، که با نثار جان خویش از عزت، کرامت و استقلال ملتها دفاع کردند و بار دیگر حقانیت راه مقاومت را به جهانیان یادآور شدند، گرامی میداریم.
دختر شهید سلیمانی با بیان اینکه حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه هویتی بود که نماد امنیت، آرامش و انسجام ملی شد، تاکید کرد: حاج قاسم شخصیتی بود که در دوران حیاط و پس از شهادت، بر ادراک عمومی جامعه و حتی معادلات منطقه تاثیر عمیق و ماندگار برجا گذاشت.
زینب سلیمانی افزود: شهید سلیمانی سربازی وطندوست، بیادعا و مسئولیتپذیر بود که سالها در میادین پرخطر و در گمنامی جنگید. همین اخلاص در عمل سرمایه اعتماد مردم به او شد؛ و آن واکنش گسترده مردم ایران پس از شهادتش، بیانگر جایگاه خاص او در حافظه جمعی جامعه بود.
وی محبوبیت حاج قاسم را ناشی از پیوند عمیق او با مردم دانست و تصریح کرد: شهید سلیمانی خود را برخاسته از متن جامعه میدانست و بارها تاکید کرده بود که موفقیتها و پیروزیهای کشور جز با همراهی مردم و از خود گذشتگی و فداکاری حاصل نمیشود.
دختر شهید سلیمانی تاکید کرد: علاقه مردم به حاج قاسم تنها یک شعار نبود بلکه در رفتارهایش نیز بازتاب داشت؛ توجه به خانواده شهدا، دلجویی از جانبازان و حساسیت نسبت به رنج انسانها بخشی از منش دائمی او بود، همین ویژگیها سبب شد که ارادت مردم به حاج قاسم، ارادتی صادقانه، فراگیر و فراتر از گرایشهای سیاسی باشد، اینگونه بود که بدرقه تاریخی رقم خورد نه تنها یک آیین سوگواری بلکه تجلی وفاق و همدلی ملی بود حول شخصیتی که به سرمایه ملی تبدیل شده بود.
زینب سلیمانی با بیان اینکه سردار سلیمانی در سطح بینالمللی نیز جایگاهی ممتاز و تعیینکننده داشت، افزود: در زمانی که تروریسم تکفیری ثبات منطقه غرب آسیا را تهدید میکرد و بسیاری از کشورها تنها تماشاگر وحشیگری داعش بودند، سردار وارد میدان شد و با سازماندهی و هدایت و هماهنگی نیروهای محور مقاومت، نقشی انکارناپذیر در مهار این تهدید و تغییر موازنه میدانی ایفا کرد، به گونهای که حتی دشمنانش ناچار به پذیرش توان و نفوذ او در تحولات منطقهای شدند.
دختر شهید سلیمانی تاکید کرد: در نگاه ملتهای منطقه، حاج قاسم تنها یک فرمانده نبود بلکه نماد ایستادگی در برابر بیعدالتی و افراطگرایی بود؛ به همان دلیل است که از نام او در سوریه، عراق، لبنان، یمن و فراتر از آن یاد میشود و این همان نقطهای است که یک چهره به نمادی فراملی بدل میشود.
زینب سلیمانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایشان را با عنوان سردار دلها خطاب کردند، گفت: این عنوان بیانگر جایگاه ویژه سردار سلیمانی در میان مردم داشت؛ ایشان همچنان بارها بر این نکته تاکید کردند که حاج قاسم یک مکتب است، مکتبی بر پایه عقلانیت، شجاعت، مردمدوستی و دشمنشناسی دقیق شکل گرفته است. این نگاه است که حاج قاسم را به الگویی برای حال و آینده تبدیل میکند، شهدای محور مقاومت نیز ادامه دهندگان همین مکتب هستند و با ایثار جان خود نشان دادند که این مسیر وابسته به یک شخص نیست بلکه بنیان آن براساس باور مشترک، پایدار و استوار بنا شده است.
وی افزود: امروز سخن گفتن از حاج قاسم صرفا یادآوری یک واقعه تاریخی نیست بلکه یادآور تعهد و مسئولیت جمعی است؛ حفظ وحدت ملی، تبعیت از رهبری معظم انقلاب اسلامی، هوشیاری در برابر تهدیدها و توطئهها و پاسداشت ارزشهایی است که با خون شهدا تثبیت شده است.
زینب سلیمانی با درود و سلام به روح شهدای جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در میان آنان فرماندهان شجاع، دانشمندان بزرگ و مدافعان جان برکف و هموطنانی وجود دارند که هر یک نمادی از ایثار، پایبندی به وظایف انسانی و ملی بودند. از ملتهای مختلف که با برگزاری آیین بزرگداشت سردار سلیمانی، یاد و نام این شهید گرانقدر را گرامی میدارند تشکر میکنم، این حضور و همراهی فراملی گواهی روشن بر آن است که حاج قاسم از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به شخصیتی تاریخی بدل شده است، شخصیتی که احترام به او زبان مشترک ملتها شد که حاضر نیستند در برابر ظلم و بی عدالتی سر خم کنند.
وی ادامه داد: همچنین از حضور پرشکوه، آگاهانه و معنادار ملت غیور ایران در آیینهای سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی تشکر و قدردانی میکنم؛ حضوری که بار دیگر نشان داد پیوند میان این شهید و مردم، ریشه در اعتماد، شناخت و قدردانی عمیق دارد. این حضور، پیام روشنی دارد؛ پیوندی که بر پایه اخلاص و خدمت به مردم شکل گرفته باشد، با گذر زمان فراموش نخواهد شد.
دختر سردار شهید سلیمانی خاطر نشان کرد: در پایان، با ادای احترام به روح بلند حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان، شهدای جنگ دوازدهروزه و همه شهدای محور مقاومت، از خداوند متعال میخواهیم که ما را رهروان صادق این مسیر قرار دهد؛ مسیری که مقصد آن عزت، استقلال و کرامت انسانهاست.
زینب سلیمانی در پایان پیروزی و فتح نهایی بر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را از خداوند متعال خواستار شد.