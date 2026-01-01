آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و جمعی از یاران آنها عصر امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در مصلی تهران برگزار شد.

شهادت سرداران مقاومت، صفحه زرینی در تاریخ جریان مقاومت

حجت السلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در حاشیه این مراسم، گفت: شهادت شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهادت همراه عزیز ایشان، ابومهدی المهندس، یک حادثه بسیار مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام و همچنین در دو کشور ایران و عراق است. این واقعه به عنوان یک صفحه زرین و باارزش در تاریخ جریان مقاومت شناخته می‌شود. ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ عراق همواره به این حادثه مهم و تأثیرگذار در مسیر مقاومت اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: امسال نیز به همین مناسبت، برای بزرگداشت سالگرد این دو بزرگوار و سایر شهیدان، امیدواریم که خداوند متعال به دو ملت ایران و عراق توفیق عطا کند. همچنین برای جریان مقاومت در کشور فلسطین، یمن و سایر بلاد، دعا می‌کنیم که ان‌شاءالله با مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم، به اهداف عالیه خود دست یابند.

منتظری تاکید کرد: قطعاً جریان مقاومت می‌تواند از درس بزرگ شهادت این عزیزان الهام بگیرد و ان‌شاءالله در مسیر مقاومت در برابر استکبار موفق باشد. این خبر تکمیل می‌شود.

راه شهید سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد سردار «احمد وحیدی» جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: محور مقاومت به لطف خداوند درحال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت می‌کند و پشت سر مقاومت است. سردار وحیدی افزود: راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد و ما ادامه دهنده مسیر ایشان هستیم. جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه در واکنش به تهدیدات دشمنان گفت: این حرف‌ها از روی بزدلی و ترس است.